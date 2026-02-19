Сметната палата е проверила обществени поръчки за 352 млн. лева и е наложила глоби за над 376 хил. лева

Сметната палата е извършила проверки на обществени поръчки, възлагания и договори на обща стойност около 352 млн. лева през миналата година.

Проверени са 254 процедури по Закона за обществените поръчки на стойност около 271 млн. лева, както и 132 възлагания чрез събиране на оферти за близо 11 млн. лева. Допълнително са анализирани 214 договора на стойност около 70 млн. лева.

В резултат са съставени 169 акта за административни нарушения – срещу ръководители на централни ведомства, кметове и други отговорни лица. От тях 95 са срещу ръководители на институции, училища, университети и публични предприятия, а 74 – срещу кметове или упълномощени лица.

Председателят Димитър Главчев се е произнесъл по 139 случая, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения. Общата стойност на наложените глоби надхвърля 376 хил. лева – повече спрямо около 300 хил. лева през 2024 година и 278 хил. лева през 2023 година.

Сред най-често срещаните нарушения са:

ограничаване или необосновано предимство при участие в поръчки;

неясни критерии за оценка на офертите;

неспазване на законовите процедури;

изкуствено разделяне на поръчки за по-ниски стойности;

използване на неконкурентни процедури без основание;

непубликуване на изискуема информация в срок.

По Изборния кодекс също са наложени санкции – издадени са 15 наказателни постановления и 10 предупреждения, като глобите възлизат на около 45 хил. лева. Нарушенията са свързани основно с непредставяне на информация за дарители, финансиране и участници в изборите.

По Закон за политическите партии са съставени два акта – за липса на финансов отчет и за неизпълнение на изискванията за публичен регистър на дарения и сделки.