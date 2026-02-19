Компаниите на Илон Мъск SpaceX и xAI участват в конкурс на американското министерство на отбраната за разработка на технология за рояци от безпилотни апарати. По информация на Bloomberg системата трябва да позволява управление чрез гласови команди и бележи промяна в позицията на предприемача, който в миналото се обявяваше срещу автономните бойни системи.

През 2017 г. Мъск подписа отворено писмо до ООН с призив за забрана на този тип въоръжение, като предупреди, че „кутията на Пандора трудно ще бъде затворена“. Година по-късно той подкрепи ангажимент, според който решението за отнемане на човешки живот не трябва да се делегира на машини.

Стойността на настоящия договор, за който се конкурират компаниите, е 100 млн. долара. Инициативата е част от програмата Defense Autonomous Warfare Group (DAWG) на администрацията на Доналд Тръмп. Координацията се извършва от звеното на Пентагона за иновации (Defense Innovation Unit), като проектът предвижда пет етапа – от софтуерна концепция до реални тестове в бойна среда.

Според източниците на Bloomberg системата няма да се ограничава само до разузнаване, а предполага и офанзивни действия. Взаимодействието между оператора и машините ще влияе пряко върху ефективността и смъртоносния потенциал на системите.

Експерти изразяват опасения относно използването на генеративен изкуствен интелект в подобни ситуации заради риска от „халюцинации“ – генериране на неверни данни. Автономното насочване на цяла мрежа от апарати към конкретна цел в реална обстановка остава сериозно техническо предизвикателство.

До момента SpaceX си сътрудничи с правителството на САЩ предимно за изстрелване на сателити. Междувременно xAI подписа договор за 200 млн. долара с американската армия за използване на чатбота Grok. Новината идва на фона на информация за възможно първично публично предлагане на SpaceX при оценка от 1,25 трилиона долара.