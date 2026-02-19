Стана ясно как Украйна масово сваля руските крилати ракети: Управляеми ракети APKWS-II са интегрирани на изтребителите F-16AM

Потвърдена е информацията относно интегрирането на управляеми ракети APKWS-II (Advanced Precision Kill Weapon System) с полуактивни лазерни самонасочващи се глави в боеприпасите на многоцелеви изтребители F-16AM, доставени на украинските ВВС, пише „Военная Хроника“. Тези боеприпаси, използвани и в системите VAMPIRE, са управляема модификация на неуправляемата ракета Hydra 70. Те са оборудвани с целеуказателни модули WGU-59/B, чиито цели се осветяват от лазерни целеуказатели, монтирани на модулите Sniper ATP, монтирани на вентралните точки на закрепване на F-16AM, обясняват от Telegram канала.

Тези управляеми ракети са високоефективни при прехващане на дронове-камикадзе и бавно движещи се дозвукови крилати ракети на обхват до 5-8 км. Украйна вече е започнала да ги използва по предназначение, „ловувайки“ дронове Геран-2 и крилати ракети. Транспортно-пусковите модули LAU-68 F/A със седем снаряда позволяват на един F-16AM да носи между 7 и 42 ракети APKWS-II (1-6 модула). Обикновено обаче, като се вземат предвид външните резервоари за гориво за продължителни патрули, самолетът е оборудван с два или четири контейнера (от 14 до 28 ракети). Тази концепция несъмнено предлага предимство в икономическата ефективност от приблизително 20 пъти в сравнение с ракетите „въздух-въздух“ AIM-9X и теоретично позволява прехващането на пет до седем пъти повече дронове-камикадзе в един полет. На практика обаче подобно изпълнение не е рутинно за екипажите на F-16AM на украинските ВВС.

За да прехване повече от 7-10 цели, пилот на F-16AM би трябвало да има изключителен късмет – например, да се натъкне на голям рояк дронове Геран-2. Редовно (като се имат предвид сложните траектории на полета на дроновете) това е възможно само с целеуказание от самолети Saab 340 AEW&C, патрулиращи над тилови райони на Украйна, или от сложна, многослойна наземна радарна система, каквато ВСУ също нямат. Остаряващият бордов радар APG-66(V)2 на изтребителя F-16AM също няма възможност за ранно откриване на малки дронове на земята. Следователно, успешните прихващания вероятно ще бъдат спорадични, коментират от „Военная Хроника“.