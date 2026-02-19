Стоил Цицелков: Това не е спонтанно, а операция за пренасочване на вниманието

Предложеният за вицепрезидент за честни избори Стоил Цицелков публикува остра позиция в социалните мрежи, в която отговаря на критики и внушения, свързани с негово изказване по повод събитията в района на Петрохан – Околчица.
Цицелков заявява, че думите му са били извадени от контекста, а отделен абзац е бил разпространяван като „скандален“, без да се отчита цялостната му позиция.
Критика към институциите
В публикацията си Цицелков поставя въпроси към държавните органи – Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерство на вътрешните работи и прокуратурата – относно начина, по който са реагирали по сигнали и събития, свързани с трагичния случай.
Цицелков задава въпроси за ролята на различни служби, за обработката на сигнали и за контрола върху системи като тол камерите, като настоява за яснота и отчетност.
„Координиран наратив“
Според него е налице „координиран наратив“ срещу различни обществени сфери – от доброволчеството и гражданската активност до неформалното образование и дори религиозни общности.
Цицелков изразява тревога от това, което описва като насочване на общественото недоволство към неправителствени организации и активни граждани, вместо към изясняване на фактите и търсене на институционална отговорност.
Призив за истина и съпричастност
В заключение той подчертава, че в публичния шум се губи най-важното – човешката трагедия и болката на близките на загиналите.
Позицията му идва в момент на силно обществено напрежение, когато различни версии и интерпретации се разпространяват в публичното пространство, а институциите все още не са дали изчерпателна информация по случая.