      четвъртък, 19.02.26
          Политика

          Стоил Цицелков: Това не е спонтанно, а операция за пренасочване на вниманието

          Предложеният за вицепрезидент за честни избори реагира остро на внушения около случая „Петрохан – Околчица“ и поиска институционална прозрачност

          19 февруари 2026 | 00:10 230
          Снимка: Силвия Великова чрез БНР
          Красимир Попов
          Предложеният за вицепрезидент за честни избори Стоил Цицелков публикува остра позиция в социалните мрежи, в която отговаря на критики и внушения, свързани с негово изказване по повод събитията в района на Петрохан – Околчица.

          Цицелков заявява, че думите му са били извадени от контекста, а отделен абзац е бил разпространяван като „скандален“, без да се отчита цялостната му позиция.

          „Сериозен червен флаг е, когато хора не могат да допуснат, че възрастни и деца могат да имат здравословни и ненасилствени отношения, без да проектират върху това собствените си страхове и фиксации. Това говори повече за коментиращите, отколкото за реалността“, пише той.

          Критика към институциите

          В публикацията си Цицелков поставя въпроси към държавните органи – Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерство на вътрешните работи и прокуратурата – относно начина, по който са реагирали по сигнали и събития, свързани с трагичния случай.

          „Червен флаг е и когато общественият гняв се насочва към познати, към НПО, към доброволци и граждани, но почти никой не пита за извършителите и за институционалната отговорност“, отбелязва той.

          Цицелков задава въпроси за ролята на различни служби, за обработката на сигнали и за контрола върху системи като тол камерите, като настоява за яснота и отчетност.

          „Координиран наратив“

          Според него е налице „координиран наратив“ срещу различни обществени сфери – от доброволчеството и гражданската активност до неформалното образование и дори религиозни общности.

          „Това не изглежда спонтанно. Това изглежда като операция за пренасочване на вниманието“, посочва той.

          Цицелков изразява тревога от това, което описва като насочване на общественото недоволство към неправителствени организации и активни граждани, вместо към изясняване на фактите и търсене на институционална отговорност.

          Призив за истина и съпричастност

          В заключение той подчертава, че в публичния шум се губи най-важното – човешката трагедия и болката на близките на загиналите.

          „Те заслужават истина и отговорност, не морална истерия и политически операции“, заявява Цицелков, отправяйки съболезнования към опечалените.

          Позицията му идва в момент на силно обществено напрежение, когато различни версии и интерпретации се разпространяват в публичното пространство, а институциите все още не са дали изчерпателна информация по случая.

          Последвайте Евроком в Google News

