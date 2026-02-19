Столична община спря търга за къщата на Иван Евстратиев Гешов

Публичната продан на емблематичната къща на Иван Евстратиев Гешов беше спряна, след като Столичната община подаде жалба срещу действията на частния съдебен изпълнител. Имотът беше обявен на търг в рамките на изпълнително производство срещу „Артемида-БСИ“ АД.

От общината уточняват, че целта на действията не е участие в наддаването, а защита на публичен актив с висока културно-историческа стойност, за който институцията има задължение да положи всички законови усилия за съхраняване.

Жалбата е внесена по реда на чл. 435, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс, който позволява на трето лице да оспори изпълнителни действия, когато те засягат вещ, която не принадлежи на длъжника. Паралелно с това общината е поискала и спиране на изпълнителното производство по чл. 438 ГПК до окончателното произнасяне на съда по спора за собствеността.

Крайният срок за подаване на оферти беше 19 февруари 2026 г., а отварянето им – насрочено за 20 февруари. Още на 17 февруари Столичната община депозира жалбата си с аргумента, че според правния анализ имотът не следва да бъде обект на принудително изпълнение. В резултат на това частният съдебен изпълнител издаде постановление за спиране на публичната продан и изпълнителните действия до изясняване на въпроса за собствеността.

Как се стигна до търга

Проверката на общината проследява поредица от сделки от края на 90-те години, когато Столичният общински съвет решава имотът да бъде апортиран в капитала на „Софийски имоти“ ЕАД. По-късно дружеството извършва нов апорт на същия имот в капитала на частната компания „Артемида-БСИ“ АД, която впоследствие е вписана като собственик.

На това основание върху имота е учредена ипотека в полза на „Инвестбанк“ АД, а след натрупване на задължения се стига до изпълнително производство и обявяване на публична продан.

Защо общината оспорва собствеността

Според правния анализ ключовият проблем е още при първоначалния апорт. Позицията на Столичната община е, че към момента на апортирането сградата вече е имала статут на публична общинска собственост по силата на § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА, тъй като е функционирала като детски дом – имот с обществено предназначение.

Допълнително, сградата е обявена за недвижима културна ценност, което по силата на Закона за общинската собственост също я определя като публична общинска собственост.

Този статут изключва възможността имотът да бъде отчуждаван, обременяван или включван в гражданския оборот. На това основание общината счита, че апортът е нищожен по чл. 26, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, а всички последващи сделки, включително прехвърлянето към „Артемида-БСИ“ АД и ипотеката към „Инвестбанк“ АД, са опорочени.

Какво предстои

Със спирането на проданта на този етап е предотвратен рискът сградата да премине в частни ръце чрез принудително изпълнение.

Паралелно с жалбата, Столичната община е завела и иск по чл. 440 от ГПК, с който цели съдът окончателно да установи, че имотът не принадлежи на длъжника и не може да бъде предмет на изпълнение.

От изхода на съдебното производство ще зависи бъдещата съдба на къщата на Гешов. От общината заявяват, че ще използват всички законови механизми, за да гарантират съхраняването на тази емблематична сграда в интерес на обществото и културното наследство на София.