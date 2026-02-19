НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Политика

          Стойчо Стойчев, Кънчо Стойчев и Георги Проданов с оценки за проектокабинета

          Подкрепа, критики и въпроси за доверието в изборите

          Имената в проектокабинета малко или много имат административен профил. Да очакваме, че може да се състави звезден отбор, е немислимо. Да упрекваме Гюров, че е ползвал хора от своята мрежа, е неправилно. Това заяви политологът Стойчо Стойчев пред Нова тв.

          Кънчо Стойчев: Очаква се Радев да обяви създаването на народно движение, а не на политическа партия

          Кънчо Стойчев е положително настроен към новия кабинет:

          „Включени са и стари, и млади, и леви, и десни хора. Стремежът е бил да се демонстрира широк спектър.“

          „Камък в блатото на политическата скука е. Изненаданите от качеството на кабинета са повече от тези, които имат аргументирани забележки спрямо него. Като старт това правителство тръгва с приятна изненада като състав“,

          на мнение е Георги Проданов.
          Георги Проданов за Евроком: Радев е пред политически парадокс, който може да срути мита за него (аудио)

          Стойчо Стойчев не се чувства представен откъм десни партии в страната:

          „Всичките са леви.”

          Според Кънчо Стойчев проблемът със съдебната система не трябва да се ограничава с конкретни имена. На мнение е, че щом със смяната на главния прокурор проблемите все пак остават, енергията трябва да е насочена другаде.

          „Най-големият проблем в момента е доверието в изборите“,

          категоричен е Проданов.
