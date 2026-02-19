Стойчо Стойчев, Кънчо Стойчев и Георги Проданов с оценки за проектокабинета

Имената в проектокабинета малко или много имат административен профил. Да очакваме, че може да се състави звезден отбор, е немислимо. Да упрекваме Гюров, че е ползвал хора от своята мрежа, е неправилно. Това заяви политологът Стойчо Стойчев пред Нова тв.
Кънчо Стойчев е положително настроен към новия кабинет:
Стойчо Стойчев не се чувства представен откъм десни партии в страната:
Според Кънчо Стойчев проблемът със съдебната система не трябва да се ограничава с конкретни имена. На мнение е, че щом със смяната на главния прокурор проблемите все пак остават, енергията трябва да е насочена другаде.