Стойчо Стойчев, Кънчо Стойчев и Георги Проданов с оценки за проектокабинета

Имената в проектокабинета малко или много имат административен профил. Да очакваме, че може да се състави звезден отбор, е немислимо. Да упрекваме Гюров, че е ползвал хора от своята мрежа, е неправилно. Това заяви политологът Стойчо Стойчев пред Нова тв.

- Реклама -

Кънчо Стойчев е положително настроен към новия кабинет:

„Включени са и стари, и млади, и леви, и десни хора. Стремежът е бил да се демонстрира широк спектър.“

„Камък в блатото на политическата скука е. Изненаданите от качеството на кабинета са повече от тези, които имат аргументирани забележки спрямо него. Като старт това правителство тръгва с приятна изненада като състав“, на мнение е Георги Проданов.

Стойчо Стойчев не се чувства представен откъм десни партии в страната:

„Всичките са леви.”

Според Кънчо Стойчев проблемът със съдебната система не трябва да се ограничава с конкретни имена. На мнение е, че щом със смяната на главния прокурор проблемите все пак остават, енергията трябва да е насочена другаде.