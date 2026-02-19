НА ЖИВО
          Инциденти

          Тежък инцидент в Сливенско: семейство с тежки изгаряния след взрив на газова бутилка

          Пострадалите са транспортирани до Пловдив с два медицински хеликоптера

          19 февруари 2026 | 18:07 420
          хеликоптерна площадка
          хеликоптерна площадка
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Семейство пострада тежко след взрив на газова бутилка в сливенското село Глушник. Сигнал за инцидента е подаден в 4:20 часа в четвъртък. След взрива е избухнал и пожар, а на помощ на пострадалите веднага се притекли съседи.

          Мъж и жена са с множество тежки изгаряния и са транспортирани с два медицински хеликоптера до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, предава Нова телевизия.

          Газова бутилка избухна в апартамент в Пловдив – пострада 73-годишна жена

          По първоначални данни мъжът опитал да направи кафе, използвайки неправилно газовата бутилка, при което последвал взрив. Избухнал и пожар.

          Двамата опитали сами да потушат огъня, но съседи ги извели навън.

          Пострадалите са с 30–40% изгаряния и има опасност за живота, съобщава БиТиВи.

          Последвайте Евроком в Google News

