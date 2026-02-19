Тежък инцидент в Сливенско: семейство с тежки изгаряния след взрив на газова бутилка

Семейство пострада тежко след взрив на газова бутилка в сливенското село Глушник. Сигнал за инцидента е подаден в 4:20 часа в четвъртък. След взрива е избухнал и пожар, а на помощ на пострадалите веднага се притекли съседи.

Мъж и жена са с множество тежки изгаряния и са транспортирани с два медицински хеликоптера до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, предава Нова телевизия.

По първоначални данни мъжът опитал да направи кафе, използвайки неправилно газовата бутилка, при което последвал взрив. Избухнал и пожар.

Двамата опитали сами да потушат огъня, но съседи ги извели навън.

Пострадалите са с 30–40% изгаряния и има опасност за живота, съобщава БиТиВи.