      четвъртък, 19.02.26
          Начало

          Тръмп даде 10-дневен ултиматум на Иран или да сключи мирен договор, или ще последва бомбен ад

          Доналд Тръмп предупреди световните лидери, че САЩ могат да ударят Иран, ако не бъде постигната сделка през следващите 10 дни

          19 февруари 2026 | 18:07 1720
          Снимка: KWTX
          Росица Николаева
          Сподели
          Доналд Тръмп предупреди световните лидери, че САЩ могат да ударят Иран, ако не бъде постигната сделка през следващите 10 дни.

          Това се случи по време на първото по рода си заседание на Съвета за мир на президента във Вашингтон в четвъртък, където той се оплака от високата цена на войната.

          Той се похвали, че е донесъл „мир в Близкия изток“, но след това в същите изказвания заплаши да бомбардира Иран отново.

          Може би ще трябва да направим още една крачка, или може би не. Може би ще сключим сделка...“, каза Тръмп за провалите в ядрените преговори.

          Ще разберете през следващите вероятно 10 дни“, добави той.

          Тръмп многократно е казвал, че иска да бъде президентът, който слага край на войните, но заседанието на новосформирания съвет идва след като американските военни значително увеличиха въздушните и военноморските си активи в Близкия изток през последните седмици.

          Това включваше преместване на самолетоносачи, изтребители, подводници и други ресурси в региона.

          Ядрените преговори с Иран бяха в застой след неотдавнашния кръг от преговори в Женева, Швейцария, където близкоизточната държава поиска повече време, но без почти никакъв напредък.

