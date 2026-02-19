Тръмп обяви нова търговска сделка с Япония: Митата ми правят яудеса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви ново търговско споразумение с Япония, която обещава да инвестира 550 милиарда долара в Съединените щати в замяна на намаляване на митата до 15%. Това включва електроцентрала за природен газ, експортен терминал и производство на синтетични диаманти.

- Реклама -

„Нашето мащабно търговско споразумение с Япония току-що влезе в сила! Япония продължава напред, официално и финансово, с първата фаза от ангажимента си от 550 МИЛИАРДА долара към Съединените щати – част от нашето историческо търговско споразумение, предназначено да възстанови американската индустриална база, да създаде стотици хиляди страхотни американски работни места и да укрепи националната и икономическата ни сигурност както никога досега“, заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

Президентът на САЩ уточни, че в момента се разглеждат три проекта: петрол и газ в Тексас, енергетика в Охайо и критични минерали в Джорджия.

„Мащабът на тези проекти е толкова огромен, че би било невъзможно да се реализират без една много важна дума: МИТА. Газовата електроцентрала в Охайо (щат, който спечелих ТРИ ПЪТИ!) ще бъде най-голямата в историята, заводът за втечнен природен газ в Американския залив ще подхранва износа и ще засили допълнително енергийното господство на страната ни, а нашият завод за преработка на важни минерали ще сложи край на ГЛУПАВАТА ни зависимост от чуждестранни източници“, добави Доналд Тръмп.

Както съобщава Bloomberg, позовавайки се на Белия дом, Япония планира да инвестира 33 милиарда долара в газовата електроцентрала, а SB Energy, дъщерно дружество на SoftBank Group Corp., ще управлява проекта. Капацитетът на централата се оценява на 9,2 ГВт.

Япония ще инвестира и в дълбоководен нефтен терминал в Тексас и завод за индустриална преработка на диаманти. Общият инвестиционен пакет за трите проекта е 36 милиарда долара.