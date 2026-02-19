Американският президент Доналд Тръмп обяви, че решение за отношенията с Иран ще бъде взето в рамките на следващите 10 дни. По време на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон той не изключи възможността за военни действия, ако Техеран не се съгласи на сделка.

„Може да се наложи да направим следваща стъпка, а може и да не се. Ако не го направят – ще последват лоши неща“, заяви Тръмп, цитиран в стенограмата на събитието. Ултиматумът идва на фона на дипломатическа совалка на съветниците му Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които проведоха срещи в Женева и Оман в рамките на 48 часа.

В Женева се състоя тристранна среща между САЩ, Украйна и Русия. По настояване на украинския президент Володимир Зеленски, в преддверието на разговорите присъстваха представители на британския премиер Киър Стармър. Резултатите бяха определени като „трудни“, но с отчетен напредък.

Обсъжда се Донбас да се превърне в „свободна икономическа зона“ с участието на международни компании в добива на суровини. Списание The Economist описва по-широк план за икономическо партньорство на стойност 12 трилиона долара, като за автор на концепцията се посочва Кирил Дмитриев.

Паралелно с преговорите за Украйна, напрежението в Близкия изток ескалира. Иранският външен министър Абас Арагчи съобщи след срещата си с американските пратеници в Оман, че е постигнато разбирателство по основните принципи. Въпреки това Axios оценява вероятността за американска военна операция на 90%.

Телевизия CBS съобщи, че Тръмп планира удари срещу Иран още на 21 февруари. Информацията предизвика скок на цената на петрола с 4 процента. В Персийския залив е регистрирано рекордно струпване на американска военна техника, включително самолетоносачи и изтребители F-35.

Иран, Русия и Китай провеждат съвместни военноморски учения в същия регион. Аятолах Али Хаменей предупреди, че дори най-силният флот може да бъде потопен. Според Wall Street Journal възможните сценарии за американска реакция включват удари по ядрени обекти или елиминиране на военни лидери.