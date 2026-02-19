Турист в неизвестност в Стара планина, спасители го търсят

Турист се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

Сигналът за изчезналия мъж е подаден снощи от негов близък. Поради лошите метеорологични условия спасителните екипи не са успели да излязат веднага на терен.

Към момента няколко отряда на ПСС участват в издирвателната операция.

От службата не съобщават повече подробности за самоличността и състоянието на туриста. Акцията продължава в условия на усложнена зимна обстановка.