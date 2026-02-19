НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          
          
          
          Турист в неизвестност в Стара планина, спасители го търсят

          Няколко спасителни отряда са на терен, сигналът е подаден снощи

          19 февруари 2026 | 09:55 310
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Турист се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.

          Сигналът за изчезналия мъж е подаден снощи от негов близък. Поради лошите метеорологични условия спасителните екипи не са успели да излязат веднага на терен.

          След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия След фаталния инцидент извън писта в Пирин: ПСС предупреждава за лавинна опасност и рискови условия

          Към момента няколко отряда на ПСС участват в издирвателната операция.

          От службата не съобщават повече подробности за самоличността и състоянието на туриста. Акцията продължава в условия на усложнена зимна обстановка.

