Турист в неизвестност в Стара планина, спасители го търсят

Турист се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.
Сигналът за изчезналия мъж е подаден снощи от негов близък. Поради лошите метеорологични условия спасителните екипи не са успели да излязат веднага на терен.
Към момента няколко отряда на ПСС участват в издирвателната операция.
От службата не съобщават повече подробности за самоличността и състоянието на туриста. Акцията продължава в условия на усложнена зимна обстановка.