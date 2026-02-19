TWZ: Русия изпитва аеростати в замяна на Starlink

Руски инженери разработват нова система за организиране на предаването на данни в зоната на бойните действия в Украйна, пише The ​​War Zone (TWZ). Устройството, наречено „Бараж-1“, е предназначено да бъде алтернатива на сателитната мрежа Starlink, достъпът до която е ограничен за руските войски. Тестовете се провеждат на фона на усилията за осигуряване на надеждна комуникация и командване и контрол на фронтовата линия.

- Реклама -

Фондацията за перспективни изследвания (ФПИ) съобщи, че аеростатът вече е завършил първите си полетни тестове. „Той е проектиран да носи до 100 килограма полезен товар на височина до 20 километра“, се казва в изявление на фондацията.

Една от ключовите задачи на платформата ще бъде тестването на оборудване за усъвършенствани наземни 5G комуникации в близко бъдеще.

Въпреки че новото устройство не се издига в ниска околоземна орбита, където работят спътниците, то е способно да осигурява на войските високоскоростен интернет над бойното поле. Височината на полета се контролира от пневматична баластна система, която използва въздушни течения за маневриране. Това позволява на платформата да остане в дадена зона или да се движи по желана траектория срещу вятъра.

Експертите отбелязват, че поставянето на предаватели на такива височини ще позволи комуникационно покритие на обширни райони, където е невъзможно изграждането на наземни кули. Специалистите обаче посочват, че относително ниската височина на полета прави подобни обекти потенциални цели за системите за противовъздушна отбрана. Преди това ограниченията в операциите на Starlink принудиха руските подразделения да преразгледат подходите си към логистиката и управлението на битките.