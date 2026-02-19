Учениците от 8-мо училище „Васил Левски“ почетоха патрона си

В 8-мо училище в София отбелязаха 153 години от героичната гибел на Васил Левски.

През цялата седмица класните стаи са огласяни от заветните думи на Левски. Децата рецитират, повтарят, пеят песни в прослава на неговото дело и живот. Всички в училището, под патронажа на Левски, растат и се развиват. Всяка година се увеличават с поне една паралелка новите ученици.

Сградата се разхубавява и модернизира. Растат и десетките постижения на учениците в различните сфери на науката, изкуството и спорта. Техните цветя са десетките отличия, грамоти и медали, завоювани от талантливите ученици. Това разказа директорът Милена Аначкова.

„Надяваме се, че нашият патрон ще забележи това – че ние работим, че се опитваме да възпитаваме добри, достойни и трудолюбиви граждани на България и на света.“

На гости на 8-мо училище „Васил Левски“ беше кметът на София Васил Терзиев.

„Всеки от нас носи своята отговорност – в семейството, в училище, в обществото. Всеки от нас може да бъде герой – не непременно с големи думи, а с ежедневните си действия, със смелостта да постъпва честно и да отстоява доброто.“ С тези думи Терзиев се обърна към четвъртокласниците.

В края на тържеството организаторите от дирекция „Култура“ към Столична община осигуриха за децата специални подаръци – книжки „Аз уча за Васил Левски“ – символичен жест, който да напомня за заветите на Апостола.