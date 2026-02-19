НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Учениците от 8-мо училище „Васил Левски“ почетоха патрона си

          Организаторите от дирекция „Култура“ към Столична община осигуриха за децата специални подаръци – книжки „Аз уча за Васил Левски“ –

          19 февруари 2026 | 10:22 130
          Снимка: Wikimedia Commons
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          В 8-мо училище в София отбелязаха 153 години от героичната гибел на Васил Левски.

          - Реклама -
            
            

          През цялата седмица класните стаи са огласяни от заветните думи на Левски. Децата рецитират, повтарят, пеят песни в прослава на неговото дело и живот. Всички в училището, под патронажа на Левски, растат и се развиват. Всяка година се увеличават с поне една паралелка новите ученици.

          Сградата се разхубавява и модернизира. Растат и десетките постижения на учениците в различните сфери на науката, изкуството и спорта. Техните цветя са десетките отличия, грамоти и медали, завоювани от талантливите ученици. Това разказа директорът Милена Аначкова.

          Надяваме се, че нашият патрон ще забележи това – че ние работим, че се опитваме да възпитаваме добри, достойни и трудолюбиви граждани на България и на света.“

          На гости на 8-мо училище „Васил Левски“ беше кметът на София Васил Терзиев.

          „Всеки от нас носи своята отговорност – в семейството, в училище, в обществото. Всеки от нас може да бъде герой – не непременно с големи думи, а с ежедневните си действия, със смелостта да постъпва честно и да отстоява доброто.“ С тези думи Терзиев се обърна към четвъртокласниците.

          В края на тържеството организаторите от дирекция „Култура“ към Столична община осигуриха за децата специални подаръци – книжки „Аз уча за Васил Левски“ – символичен жест, който да напомня за заветите на Апостола.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Петър Берон: Пещерняците не се самоубиват

          Росица Николаева -
          Той разказва, че познава Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче Александър
          Инциденти

          Мащабна спасителна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист

          Пола Жекова -
          Спасители претърсват района при тежки зимни условия, използват дрон и специализирана техника
          Политика

          Смяната на караула: Служебният кабинет поема властта (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Кабинетът "Гюров" поема властта
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions