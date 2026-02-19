НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
          Унгария заплаши да спре доставките на газ и електричество за Украйна

          19 февруари 2026 | 12:42 600
          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Унгарските власти обмислят спиране на доставките на газ и електричество за Украйна, след вече спряния износ на дизелово гориво, обяви на брифинг Гергели Гуляш, ръководител на кабинета на унгарския премиер Виктор Орбан.

          По думите му, Унгария счита действията на украинските власти за неприемливи. Той припомни, че от 18 февруари Будапеща напълно е спряла износа на дизелово гориво за Украйна, докато доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ не бъдат възобновени, предава ТАСС.

          Гуляш заяви още: „Проучваме и възможността за спиране на доставките на електроенергия и природен газ“.

          По-рано унгарският външен министър Петер Сийярто заяви, че страната смята Украйна за враг поради опитите на Киев да ограничи руските енергийни доставки.

          Преди това унгарският премиер Виктор Орбан обвини Украйна в нарушаване на унгарските интереси, като оказва натиск върху Европейския съюз относно руските енергийни ресурси.

          Орбан обяви намерението на Унгария да заобиколи забраната на ЕС за доставки на газ от Русия. Той отбеляза още, че Киев е преминал границата, но Будапеща ще защити интересите си.

