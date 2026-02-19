НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Урсула фон дер Лайен посещава Гренландия на фона на напрежението със САЩ

          Брюксел готви инвестиционен пакет, докато дебатът за стратегическото бъдеще на острова остава отворен

          19 февруари 2026 | 14:43 360
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март. Това съобщи нейна говорителка, докато Брюксел се опитва да засили подкрепата за територията след изказванията на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрол над острова.

          - Реклама -
            
            

          През януари Тръмп предизвика напрежение в трансатлантическите отношения с настояването си да установи контрол над автономната територия на Дания. Впоследствие той отстъпи от исканията си.

          Очаква се Фон дер Лайен да пристигне с пакет от мерки за икономическо сътрудничество. По информация на АФП визитата следва обещанието ѝ от януари за „мащабен европейски инвестиционен тласък“ за острова.

          Тръмп многократно подчерта, че богатата на полезни изкопаеми Гренландия е стратегически важна за сигурността на САЩ и НАТО срещу Русия и Китай. Американският президент смекчи тона миналия месец, след като обяви „рамково споразумение“ с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

          В отговор Алиансът стартира нова мисия за сигурност в Арктика, а Вашингтон започна разговори с властите в Гренландия и Дания. Въпреки промяната в реториката, датският премиер Мете Фредериксен заяви миналата седмица, че остава убедена в желанието на Тръмп да поеме контрол над острова.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          „Ройтерс“: Лагард съобщи дали подава оставка като президент на ЕЦБ

          Никола Павлов -
          Вчера това бе допуснато от Financial Times
          Крими

          С фенобарбитал: 39 души се самоубиват в САЩ през 1997 г., както Калушев

          Никола Павлов -
          Веществото беше открито в кръвта на Калушев
          Правосъдие

          Швеция обяви условията за затвор на 13-годишни при тежки престъпления

          Пола Жекова -
          Швеция понижава възрастта за наказателна отговорност на 13 години
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions