Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март. Това съобщи нейна говорителка, докато Брюксел се опитва да засили подкрепата за територията след изказванията на американския президент Доналд Тръмп за поемане на контрол над острова.

През януари Тръмп предизвика напрежение в трансатлантическите отношения с настояването си да установи контрол над автономната територия на Дания. Впоследствие той отстъпи от исканията си.

Очаква се Фон дер Лайен да пристигне с пакет от мерки за икономическо сътрудничество. По информация на АФП визитата следва обещанието ѝ от януари за „мащабен европейски инвестиционен тласък“ за острова.

Тръмп многократно подчерта, че богатата на полезни изкопаеми Гренландия е стратегически важна за сигурността на САЩ и НАТО срещу Русия и Китай. Американският президент смекчи тона миналия месец, след като обяви „рамково споразумение“ с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В отговор Алиансът стартира нова мисия за сигурност в Арктика, а Вашингтон започна разговори с властите в Гренландия и Дания. Въпреки промяната в реториката, датският премиер Мете Фредериксен заяви миналата седмица, че остава убедена в желанието на Тръмп да поеме контрол над острова.