ВАС остави в сила решение на КЗК за избора на сметопочистващи фирми в районите „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“

Върховният административен съд остави в сила Решение № 1204 от 17.12.2025 г. по преписка № КЗК- 955/958/2025 г. на Комисия за защита на конкуренцията.

С него е отменено Решение № D49670329 от 28.10.2025 г. на зам.-кмета на Столична община (поправено с Решение № D49713327 от 29.10.2025 г. на възложителя) за определяне на изпълнител по Обособена позиция № 4 „Четвърта зона – райони: „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, издадено по процедура за възлагане на „открита“ обществена поръчка, с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции“.

Административно дело № 392 от 2026 г. е образувано пред ВАС по касационни жалби на зам.-кмета на Столична община и на участника в процедурата „Норм Изи Еко София“ ДЗЗД.

С обжалваното решение е отменено горепосоченото решение на възложителя като незаконосъобразно и преписката е върната на последния за разглеждане на заявлението за участие на „Норм изи еко София“ ДЗЗД, както и разглеждане на техническите предложения на „Нелсен – чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕООД, при спазване на задължителните указания, дадени от КЗК.

За да постанови посочения резултат, КЗК е приела за основателни всички поддържани пред нея оплаквания – както тези, релевирани от всяко от дружествата срещу собственото им отстраняване от процедурата, така и тези, отнасящи се до незаконосъобразното класиране на участника „Норм Изи Еко София“ ДЗЗД на първо място и определянето му за изпълнител на обществената поръчка по спорната обособена позиция № 4.

Върховните магистрати приемат обжалваното решение на КЗК за валидно, допустимо и правилно. Обжалваният акт не страда от посочените в касационната жалба пороци – отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 АПК и поради това следва да бъде оставен в сила.

Решението на ВАС е окончателно.