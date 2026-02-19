Васил Терзиев: Къщата на Гешов няма да бъде продадена

Къщата на Гешов няма да бъде продадена, съобщи Васил Терзиев в публикация във Facebook. Той потвърди, че е спряна публичната продан на сградата.

Според него обектът е публична общинска собственост и недвижима културна ценност. Терзиев подчерта, че подобни имоти не могат да бъдат продавани, апортирани или ползвани за покриване на частни задължения.

Предприети са всички законови действия за защита на обществения интерес. Терзиев заяви, че ще се използват наличните механизми, за да не премине имотът в частни ръце чрез принудително изпълнение.