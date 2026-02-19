НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Владислав Панев: Борислав Сандов доведе Калушев на събитието, не познавам тези хора

          19 февруари 2026 | 11:31 3090
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Бившият съпредседател на „Зелено движение“ Владислав Панев обясни, че Борислав Сандов е поканил Ивайло Калушев на събитието, на което са заснети заедно. Коментарът му идва по повод разпространени снимка от 2023 г.

          - Реклама -
            
            

          Тя отразява тържество по случай Трифон Зарезан, на която се вижда Ивайло Калушев, убития Сашко до него, Тома Белев, Борислав Сандов и Владислав Панев.

          Екозащитникът Атанас Русев с тежки обвинения към „Зеленото течение“ за връзки с Калушев от Петрохан Екозащитникът Атанас Русев с тежки обвинения към „Зеленото течение“ за връзки с Калушев от Петрохан

          Панев потвърди присъствието си на празника за Трифон Зарезан, организиран от бившия депутат Албена Симеонова. По думите му тя ежегодно кани съмишленици за ритуално зарязване на лозята. След разговор с нея за уточняване на фактите, Панев разбрал, че Борислав Сандов е попитал дали може да доведе приятели, като организаторката се е съгласила, тъй като събитието е отворено.

          „Мотив все още няма“: Нови детайли по случая „Петрохан – Околчица“ „Мотив все още няма“: Нови детайли по случая „Петрохан – Околчица“

          Владислав Панев бе категоричен, че не познава лицата, свързани със случая „Петрохан“ и Околчица. Той посочи, че до момента на разпространение на кадрите е живеел с впечатлението, че никога не е виждал тези хора. Бившият народен представител подчерта, че по време на въпросното събиране не е разговарял с тях и отрече някога да е посещавал хижата в планината.

          Относно споразумението, подписано от Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда, Панев коментира, че в партията са научили за документа по-късно. Сигналите са дошли през пролетта от сдружение „Балканка“ и граждани, възпрепятствани да посещават района.

          Тогава е бил свикан Национален съвет на „Зелено движение“. Пред съпартийците си Сандов е обяснил, че споразумението няма финансова тежест и не предвижда плащания между министерството и неправителствената организация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          ИТН поиска оставката на служебния кабинет: Цицелков е арестуван за марихуана, за шофиране в нетрезво сътояние и за инцидент с жена в Гана

          Росица Николаева -
          Цицелков е бил задържан три пъти от полицията през последните години
          Инциденти

          Откриха туриста, изчезнал под връх Голям Кадемлия в Стара планина

          Пола Жекова -
          Мъжът е в крайно изтощение, предстои транспортирането му от планината
          Политика

          Парламентът реши окончателно: Регистърът на педофилите става публичен

          Пола Жекова -
          186 депутати гласуваха „за“, достъпът до данните ще бъде свободен и безплатен
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions