Бившият съпредседател на „Зелено движение“ Владислав Панев обясни, че Борислав Сандов е поканил Ивайло Калушев на събитието, на което са заснети заедно. Коментарът му идва по повод разпространени снимка от 2023 г.

Тя отразява тържество по случай Трифон Зарезан, на която се вижда Ивайло Калушев, убития Сашко до него, Тома Белев, Борислав Сандов и Владислав Панев.

Панев потвърди присъствието си на празника за Трифон Зарезан, организиран от бившия депутат Албена Симеонова. По думите му тя ежегодно кани съмишленици за ритуално зарязване на лозята. След разговор с нея за уточняване на фактите, Панев разбрал, че Борислав Сандов е попитал дали може да доведе приятели, като организаторката се е съгласила, тъй като събитието е отворено.

Владислав Панев бе категоричен, че не познава лицата, свързани със случая „Петрохан“ и Околчица. Той посочи, че до момента на разпространение на кадрите е живеел с впечатлението, че никога не е виждал тези хора. Бившият народен представител подчерта, че по време на въпросното събиране не е разговарял с тях и отрече някога да е посещавал хижата в планината.

Относно споразумението, подписано от Борислав Сандов в качеството му на министър на околната среда, Панев коментира, че в партията са научили за документа по-късно. Сигналите са дошли през пролетта от сдружение „Балканка“ и граждани, възпрепятствани да посещават района.

Тогава е бил свикан Национален съвет на „Зелено движение“. Пред съпартийците си Сандов е обяснил, че споразумението няма финансова тежест и не предвижда плащания между министерството и неправителствената организация.