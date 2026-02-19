Военни кораби на Русия и Китай усложняват плановете на САЩ по отношение на Иран

Съвместни военноморски учения между Русия, Китай и Иран започнаха във водите на пристанището Бендер Абас на фона на нарастващото американско присъствие в Близкия Изток. Военноморски части от Русия, Китай и Иран ще практикуват координация и тактическа готовност в стратегически важния район, съобщава The War Zone.

Контраадмирал Шахрам Ирани, главнокомандващ на иранския флот, коментира ситуацията в региона.

„Ислямска република Иран е изправена пред заплахи, шум, пропаганда и присъствието на извънрегионални флоти в Западна Азия в продължение на 47 години“, заяви контраадмиралът.

Помощникът на руския президент Николай Патрушев нарече ученията актуални в контекста на конфронтацията със Запада. Москва възнамерява да използва потенциала на БРИКС, за да създаде пълноценно стратегическо морско измерение.

Експертите отбелязват, че маневрите биха могли да усложнят плановете на САЩ по отношение на Иран, въпреки че не представляват пряка военна заплаха. Присъствието на потенциални противникови кораби създава допълнителни рискове за ударната група на самолетоносача Gerald Ford.

По-рано Иран обяви затварянето на част от Ормузкия проток поради учения.

След това американските военни засилиха присъствието си в Близкия Изток, като разположиха 50 изтребителя от различни типове в региона само за 24 часа.