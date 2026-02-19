НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Военни кораби на Русия и Китай усложняват плановете на САЩ по отношение на Иран

          19 февруари 2026 | 10:08 1501
          Китай и Русия - кораби
          Китай и Русия - кораби
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Съвместни военноморски учения между Русия, Китай и Иран започнаха във водите на пристанището Бендер Абас на фона на нарастващото американско присъствие в Близкия Изток. Военноморски части от Русия, Китай и Иран ще практикуват координация и тактическа готовност в стратегически важния район, съобщава The War Zone.

          - Реклама -
            
            

          Контраадмирал Шахрам Ирани, главнокомандващ на иранския флот, коментира ситуацията в региона.

          „Ислямска република Иран е изправена пред заплахи, шум, пропаганда и присъствието на извънрегионални флоти в Западна Азия в продължение на 47 години“, заяви контраадмиралът.

          Помощникът на руския президент Николай Патрушев нарече ученията актуални в контекста на конфронтацията със Запада. Москва възнамерява да използва потенциала на БРИКС, за да създаде пълноценно стратегическо морско измерение.

          Експертите отбелязват, че маневрите биха могли да усложнят плановете на САЩ по отношение на Иран, въпреки че не представляват пряка военна заплаха. Присъствието на потенциални противникови кораби създава допълнителни рискове за ударната група на самолетоносача Gerald Ford.

          По-рано Иран обяви затварянето на част от Ормузкия проток поради учения.

          След това американските военни засилиха присъствието си в Близкия Изток, като разположиха 50 изтребителя от различни типове в региона само за 24 часа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Проф. Петър Берон: Пещерняците не се самоубиват

          Росица Николаева -
          Той разказва, че познава Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче Александър
          Свят

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          Христо Иванов -
          САЩ също искат край на мисията в Косово и отказ за участие на съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха.
          Инциденти

          Мащабна спасителна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист

          Пола Жекова -
          Спасители претърсват района при тежки зимни условия, използват дрон и специализирана техника
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions