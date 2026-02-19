ВСУ нанесе масирана ракетна атака по енергийните съоръжения на Белгород

Белгород беше подложен на масирана ракетна атака от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Двама цивилни бяха ранени в Шебекински район от удар на украински FPV дрон, съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков в Telegram.

„За съжаление, това е поредна масирана ракетна атака срещу енергийните съоръжения на Белгород“, пише той.

Според Гладков са регистрирани сериозни щети, с частична загуба на електрозахранване и отопление в града. Аварийни екипи вече са на място, възстановявайки инфраструктурата.

Двама цивилни са ранени в Шебекински район в резултат на атака на ВСУ. В село Мешковое FPV дрон удари кола, превозваща мъже. Единият от пострадалите е хоспитализиран с нараняване от мина и осколъчна рана в рамото; състоянието му се счита за тежко. Другият е получил осколъчни рани в лицето.