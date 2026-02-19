Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са тръгнали в контранастъпление при Гуляйполе и на Александровско направление и с „удачните си действия“ не позволяват на руската армия да се придвижи към Днепропетровска област. По-конкретно, те се придвижват към Покровское, заяви Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна в ефира на „Телемаратона“.

„Окупаторите в момента изпитват затруднения на този участък от фронта, но продължават дейността си“, заяви той.

По думите му, руската армия се опитва да изтласка частите на ВСУ от град Гуляйполе в Запорожка област, но нямат успех. Волошин отбеляза, че съобщенията в руските медии, в които се твърди, че са превзели село Криничное, са неверни.

Говорителят подчерта, че Криничное се намира западно от селата Староукраинка и Святопетровка. Той подчерта, че руснаците не са превзели тези села; те са под контрола на ВСУ.

Според него, руснаците извършват и щурмови операции в районите на Варваровка, Железнодорожний и Зелене. Волошин отбеляза също, че украинските войски в този район намаляват така наречената „сива“ зона и провеждат контраатаки.

Съоснователят на DeepState Роман Погорели също съобщи за „разчистване“ на „сивата“ зона в района на Приморско и Лукяновско в района на Орехов. Иван Тимочко, ръководител на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна, отбеляза, че ВСУ не провеждат контранастъпление в Запорожка област, а нанасят контраудари по руснаците.