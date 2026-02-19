За първи път от над 350 години: Арестът на Андрю е исторически

За да се открие предишен случай на арест на висш член на британското кралско семейство, трябва да се върнем чак до XVII век и управлението на Чарлз I, отбелязва „Гардиън“.

Крал Чарлз I е арестуван през 1647 г. по време на Английската гражданска война от сили, свързани с парламента, включително т.нар. Армия от нов модел (New Model Army). След като отказва да приеме ограничения върху кралската власт, той е изправен пред съд по обвинение в държавна измяна и екзекутиран през 1649 г. — безпрецедентен акт в британската история.

Междувременно сестрата на принц Андрю — принцеса Ан — която днес има планирано посещение в затвор в Лийдс, също е била обект на съдебно производство, но при различни обстоятелства.

През 2002 г. тя е призната за виновна и глобена по Закона за опасните кучета (Dangerous Dogs Act), след като нейно куче ухапва две деца. Въпреки това, тя не е била арестувана във връзка със случая.

Историческият прецедент с Чарлз I остава единственият подобен случай с арест на висш представител на британската корона — до днешните развития.