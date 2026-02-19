НА ЖИВО
          Задържане под стража двама обвинени за отвличане и разпространение наркотици в „Студентски град“

          Съдът прие, че има достатъчно доказателства и риск от ново престъпление

          19 февруари 2026 | 19:03 331
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Двамата мъже, задържани след сигнал за отвличане в столичния квартал „Студентски град“, са с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Софийската градска прокуратура. Те са обвинени за разпространение на наркотични вещества и отвличане.

          В сряда стана ясно, че млад мъж е подал сигнал, че е бил държан против волята си в апартамент. На адреса незабавно са изпратени служители на Седмо районно управление. При проверката в жилището са установени трима мъже – двама криминално проявени на 18 и 21 години, както и 20-годишният, подал сигнала. По негови думи той бил държан насила от януари 2026 година.

          В апартамента са открити и иззети 85 пликчета с различни наркотици. Намерени са вещества под формата на бучки, прах и кристали, както и растителна маса. Открити са още таблетки екстази и няколко мобилни телефона. След експертна справка е установено, че иззетите наркотици са коноп, метамфетамин и кокаин, с общо тегло над 110 грама.

          И тримата мъже бяха задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

          На двамата мъже на 18 и 21 години са повдигнати обвинения за отвличане и притежание на наркотични вещества. Наложена им беше мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Съдът посочи, че са налице достатъчно доказателства и може да се предположи, че задържаните са извършили престъплението. Прокуратурата заяви, че съществува реална опасност от извършване на ново престъпление, поради което е определена най-тежката мярка за неотклонение.

          Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

          Разследването по случая продължава.

