Задържане под стража двама обвинени за отвличане и разпространение наркотици в „Студентски град“

Двамата мъже, задържани след сигнал за отвличане в столичния квартал „Студентски град“, са с наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ по искане на Софийската градска прокуратура. Те са обвинени за разпространение на наркотични вещества и отвличане.

В сряда стана ясно, че млад мъж е подал сигнал, че е бил държан против волята си в апартамент. На адреса незабавно са изпратени служители на Седмо районно управление. При проверката в жилището са установени трима мъже – двама криминално проявени на 18 и 21 години, както и 20-годишният, подал сигнала. По негови думи той бил държан насила от януари 2026 година.

В апартамента са открити и иззети 85 пликчета с различни наркотици. Намерени са вещества под формата на бучки, прах и кристали, както и растителна маса. Открити са още таблетки екстази и няколко мобилни телефона. След експертна справка е установено, че иззетите наркотици са коноп, метамфетамин и кокаин, с общо тегло над 110 грама.

И тримата мъже бяха задържани за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

На двамата мъже на 18 и 21 години са повдигнати обвинения за отвличане и притежание на наркотични вещества. Наложена им беше мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа. Съдът посочи, че са налице достатъчно доказателства и може да се предположи, че задържаните са извършили престъплението. Прокуратурата заяви, че съществува реална опасност от извършване на ново престъпление, поради което е определена най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава.