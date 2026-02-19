НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Задимяване в ресторант на столичен хотел затвори мятотот за два дни

          Гостите и персоналът са евакуирани, няма пострадали

          19 февруари 2026 | 18:46 500
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Задимяване е възникнало тази сутрин в ресторант на един от големите столични хотели. Сигналът е подаден малко след 11:00 часа.

          - Реклама -
            
            

          На място веднага са изпратени линейка и три екипа на пожарната, а персоналът и гостите са евакуирани своевременно.

          Имало е хора, които са се оплакали от трудно дишане. Извършени са прегледи на място, като няма пострадали, съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ.

          Отново пожар на паркинг в Костинброд, три автобуса са напълно изгорели Отново пожар на паркинг в Костинброд, три автобуса са напълно изгорели

          От ПБЗН уточняват, че е установено задимяване в кухнята, а в 12:05 часа огънят е изгасен. Един пожарен автомобил остава на място за наблюдение.

          От хотела съобщиха, че е имало локално задимяване, довело до автоматично активиране на димните противопожарни датчици. Системите за сигурност са функционирали изправно и в съответствие с протоколите незабавно е подаден сигнал към столичната пожарна. Ситуацията е бързо овладяна.

          Хотелът работи в нормален режим, като само ресторантът няма да работи два дни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Кристиян Достинов: Поп Кръстьо не е предал Левски, а вътрешни съперници

          Екип Евроком -
          Историкът оспори наложената версия за предателството. Той посочи, че съпругата на Любен Каравелов е изиграла роля в насочването на обвиненията към поп Кръстьо през 1902 година.
          Политика

          Гласове: Вицепремиерът Стоил Цицелков е осъждан за шофиране с алкохол и опит за бягство

          Екип Евроком -
          По делото е приложена справка, според която към датата на провинението Цицелков вече е имал десет административни акта за нарушения на Закона за движение по пътищата.
          Политика

          Зорница Илиева: Очаква ни грозна кампания, лидери отсъстваха на годишнината от обесването на Левски

          Екип Евроком -
          В рамките на разговора водещият съобщи актуална информация, че САЩ отпускат 10 милиарда долара за новия „Съвет за мира“ и ще продължат финансирането на ООН.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions