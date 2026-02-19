Задимяване в ресторант на столичен хотел затвори мятотот за два дни

Задимяване е възникнало тази сутрин в ресторант на един от големите столични хотели. Сигналът е подаден малко след 11:00 часа.

На място веднага са изпратени линейка и три екипа на пожарната, а персоналът и гостите са евакуирани своевременно.

Имало е хора, които са се оплакали от трудно дишане. Извършени са прегледи на място, като няма пострадали, съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ.

От ПБЗН уточняват, че е установено задимяване в кухнята, а в 12:05 часа огънят е изгасен. Един пожарен автомобил остава на място за наблюдение.

От хотела съобщиха, че е имало локално задимяване, довело до автоматично активиране на димните противопожарни датчици. Системите за сигурност са функционирали изправно и в съответствие с протоколите незабавно е подаден сигнал към столичната пожарна. Ситуацията е бързо овладяна.

Хотелът работи в нормален режим, като само ресторантът няма да работи два дни.