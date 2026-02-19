Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран в близко бъдеще, съобщават западни и израелски издания. Според публикации в „Ню Йорк пост“, „Уолстрийт джърнъл“, „Ню Йорк таймс“ и израелския „Аарец“, САЩ са струпали безпрецедентна военна мощ в Близкия изток.
Масираното разполагане на сили – включително два самолетоносача, разрушители с ракети „Томахоук“, стелт изтребители Ф-35 и десетки бойни и поддържащи самолети – се определя като най-голямото от инвазията в Ирак през 2003 г.
Бившият служител на Пентагона Алекс Плицас коментира пред „Ню Йорк пост“:
Варианти за действие
Според „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп е получил няколко доклада с военни възможности, всички насочени към причиняване на максимални щети на режима в Иран и неговите регионални съюзници.
Сред обсъжданите сценарии са:
- ограничени въздушни удари по ядрени и ракетни обекти;
- по-мащабна кампания срещу военната инфраструктура;
- операция за елиминиране на висши политически и военни лидери с цел смяна на режима.
И двете основни опции биха могли да продължат седмици.
Израелският вестник „Аарец“ твърди, че удари са възможни още този уикенд, макар че по-вероятен вариант е началото на следващата седмица. Засега няма официално потвърждение за окончателно решение.
Дипломатия или война
Тръмп публично е заявил, че предпочита дипломатическо решение, при условие че Техеран се съгласи на:
- закриване на ядрената си програма;
- спиране на програмата за балистични ракети;
- разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки в региона.
Иран обаче изглежда не е склонен да приеме последното условие, тъй като ракетната програма е основният му възпиращ инструмент.
„Аксиос“ оценява вероятността от удари през следващите седмици на около 90 процента, като се обсъжда и възможност за съвместна операция със Израел.
Бившият началник на израелското военно разузнаване Амос Ядлин предупреди:
Военната конфронтация между САЩ и Иран остава възможна, но дали ще се стигне до реални удари ще стане ясно в следващите дни. Пентагонът вече е в състояние на пълна оперативна готовност.
