Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран в близко бъдеще, съобщават западни и израелски издания. Според публикации в „Ню Йорк пост“, „Уолстрийт джърнъл“, „Ню Йорк таймс“ и израелския „Аарец“, САЩ са струпали безпрецедентна военна мощ в Близкия изток.

Масираното разполагане на сили – включително два самолетоносача, разрушители с ракети „Томахоук“, стелт изтребители Ф-35 и десетки бойни и поддържащи самолети – се определя като най-голямото от инвазията в Ирак през 2003 г.

Бившият служител на Пентагона Алекс Плицас коментира пред „Ню Йорк пост“:

„Това, което ни учудва, е безпрецедентната по размер комбинация от щурмови самолети, командни, контролни и морски платформи. Не сме виждали такова струпване в този регион от десетилетия.“

Варианти за действие

Според „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп е получил няколко доклада с военни възможности, всички насочени към причиняване на максимални щети на режима в Иран и неговите регионални съюзници.

Сред обсъжданите сценарии са:

ограничени въздушни удари по ядрени и ракетни обекти;

по-мащабна кампания срещу военната инфраструктура;

операция за елиминиране на висши политически и военни лидери с цел смяна на режима.

И двете основни опции биха могли да продължат седмици.

Израелският вестник „Аарец“ твърди, че удари са възможни още този уикенд, макар че по-вероятен вариант е началото на следващата седмица. Засега няма официално потвърждение за окончателно решение.

Дипломатия или война

Тръмп публично е заявил, че предпочита дипломатическо решение, при условие че Техеран се съгласи на:

закриване на ядрената си програма;

спиране на програмата за балистични ракети;

разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки в региона.

Иран обаче изглежда не е склонен да приеме последното условие, тъй като ракетната програма е основният му възпиращ инструмент.

„Аксиос“ оценява вероятността от удари през следващите седмици на около 90 процента, като се обсъжда и възможност за съвместна операция със Израел.

Бившият началник на израелското военно разузнаване Амос Ядлин предупреди:

„Много по-близо сме, отколкото преди, но суперсила не влиза във война за няколко дни. Има дипломатически път, който трябва да бъде изчерпан.“

Военната конфронтация между САЩ и Иран остава възможна, но дали ще се стигне до реални удари ще стане ясно в следващите дни. Пентагонът вече е в състояние на пълна оперативна готовност.