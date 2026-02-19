НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Западни медии: Тръмп може да нареди удари срещу Иран в близките дни

          Американският президент е получил варианти за мащабна кампания – от ограничени атаки до удари срещу ръководството на режима

          19 февруари 2026 | 10:51 230
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп вероятно се готви да нанесе удар срещу Иран в близко бъдеще, съобщават западни и израелски издания. Според публикации в „Ню Йорк пост“, „Уолстрийт джърнъл“, „Ню Йорк таймс“ и израелския „Аарец“, САЩ са струпали безпрецедентна военна мощ в Близкия изток.

          - Реклама -
            
            

          Масираното разполагане на сили – включително два самолетоносача, разрушители с ракети „Томахоук“, стелт изтребители Ф-35 и десетки бойни и поддържащи самолети – се определя като най-голямото от инвазията в Ирак през 2003 г.

          Бившият служител на Пентагона Алекс Плицас коментира пред „Ню Йорк пост“:

          „Това, което ни учудва, е безпрецедентната по размер комбинация от щурмови самолети, командни, контролни и морски платформи. Не сме виждали такова струпване в този регион от десетилетия.“

          Варианти за действие

          Според „Уолстрийт джърнъл“ Тръмп е получил няколко доклада с военни възможности, всички насочени към причиняване на максимални щети на режима в Иран и неговите регионални съюзници.

          Сред обсъжданите сценарии са:

          • ограничени въздушни удари по ядрени и ракетни обекти;
          • по-мащабна кампания срещу военната инфраструктура;
          • операция за елиминиране на висши политически и военни лидери с цел смяна на режима.

          И двете основни опции биха могли да продължат седмици.

          Израелският вестник „Аарец“ твърди, че удари са възможни още този уикенд, макар че по-вероятен вариант е началото на следващата седмица. Засега няма официално потвърждение за окончателно решение.

          Израел обвини Хамас в „крещящо нарушение“ на примирието след нападение от тунел в Газа Израел обвини Хамас в „крещящо нарушение“ на примирието след нападение от тунел в Газа

          Дипломатия или война

          Тръмп публично е заявил, че предпочита дипломатическо решение, при условие че Техеран се съгласи на:

          • закриване на ядрената си програма;
          • спиране на програмата за балистични ракети;
          • разоръжаване на подкрепяните от Иран въоръжени групировки в региона.

          Иран обаче изглежда не е склонен да приеме последното условие, тъй като ракетната програма е основният му възпиращ инструмент.

          „Аксиос“ оценява вероятността от удари през следващите седмици на около 90 процента, като се обсъжда и възможност за съвместна операция със Израел.

          Бившият началник на израелското военно разузнаване Амос Ядлин предупреди:

          „Много по-близо сме, отколкото преди, но суперсила не влиза във война за няколко дни. Има дипломатически път, който трябва да бъде изчерпан.“

          Военната конфронтация между САЩ и Иран остава възможна, но дали ще се стигне до реални удари ще стане ясно в следващите дни. Пентагонът вече е в състояние на пълна оперативна готовност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ не искат Украйна да присъства на срещите на върха на НАТО

          Христо Иванов -
          САЩ също искат край на мисията в Косово и отказ за участие на съюзниците от Индо-Тихоокеанския регион в годишната среща на върха.
          ИТ

          Сам Олтман: Светът се нуждае от спешна регулация на изкуствения интелект по модела на ядрената енергетика

          Пола Жекова -
          Шефът на OpenAI предлага международен орган по модела на МААЕ, който да координира развитието на технологиите
          Свят

          След мирната инициатива на Тръмп: „Хамас“ затвърждава влиянието си в Газа

          Дамяна Караджова -
          Жители твърдят, че групировката отново контролира сигурността и приходите, докато мирният план на Доналд Тръмп поставя условие за разоръжаване
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions