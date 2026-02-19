Започна свещеният месец Рамазан за мюсюлманите

Мюсюлманите честват настъпването на месец Рамазан. Това е време за обръщане към Бога и духовно израстване. По време на празника се спазва строг пост, който е едно от задълженията за пълнолетните здрави мюсюлмани. Той се състои във въздържане от прием на храна и течности от изгрев до залез слънце през целия месец.

- Реклама -

⇒ По повод Рамазан от Главното мюфтийство отправиха послание към всички мюсюлмани.

⇒ Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски също поздрави нашите сънародници мюсюлмани.

„Нека този благословен период донесе здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери – ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина. Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се. Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир. Честит и благословен Рамазан!“, написа той.

⇒ Поздрав дойде и от ПГ на АПС. От парламентарната трибуна депутатът Хайри Садъков каза:

„Месец Рамазан е празник на милосърдието, прошката и споделената човечност. Той носи ясни послания, които са нужни не само на вярващите, но и на цялото общество – състрадание към слабия, уважение към ближния, грижа към семейството и общността и силата на помирението. Можем да изберем да бъдем заедно с уважение към традициите на другия, с чувство за мярка и с ясното съзнание, че достойнството на човека няма етнос и религия”.

Той призова „да пазим религиозния и етническия мир” и вярата и идентичността да не бъдат превръщани в инструмент за политическа употреба. Садъков призова да се работи в името на равните човешки права.