Започна свещеният месец Рамазан за мюсюлманите

Мюсюлманите честват настъпването на месец Рамазан. Това е време за обръщане към Бога и духовно израстване. По време на празника се спазва строг пост, който е едно от задълженията за пълнолетните здрави мюсюлмани. Той се състои във въздържане от прием на храна и течности от изгрев до залез слънце през целия месец.
⇒ По повод Рамазан от Главното мюфтийство отправиха послание към всички мюсюлмани.
⇒ Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски също поздрави нашите сънародници мюсюлмани.
⇒ Поздрав дойде и от ПГ на АПС. От парламентарната трибуна депутатът Хайри Садъков каза:
Той призова „да пазим религиозния и етническия мир” и вярата и идентичността да не бъдат превръщани в инструмент за политическа употреба. Садъков призова да се работи в името на равните човешки права.