      четвъртък, 19.02.26
          „Започва ударно“: Анастасия Гешева с два въпроса към новия премиер

          19 февруари 2026 | 16:56 2100
          Снимка: БГНЕС
          Експертът по международни отношения Анастасия Гешева отправи остър коментар във „Фейсбук“ по повод началото на работата на служебния кабинет с премиер Андрей Гюров.

          В публикацията си тя заявява, че правителството започва „ударно“, вероятно със смяна на министър още в първите дни, и поставя под въпрос подбора на кадрите.

          „Абе Гюров, не гледате ли на човека бекграунда? 100 нередни неща, мислят, че ние още спим и ще търпим и ще ни пробутват още диваци. Няма!“

          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Гешева отбелязва още, че след президента (2017-2026) Румен Радев и държавния глава Илияна Йотова, и съветникът Иво Христов се е разграничил от кабинета.

          В края на коментара си тя поставя въпроса:

          „ЧИЙ Е ГЮРОВ?“

