„Започва ударно“: Анастасия Гешева с два въпроса към новия премиер

Експертът по международни отношения Анастасия Гешева отправи остър коментар във „Фейсбук“ по повод началото на работата на служебния кабинет с премиер Андрей Гюров.

- Реклама -

В публикацията си тя заявява, че правителството започва „ударно“, вероятно със смяна на министър още в първите дни, и поставя под въпрос подбора на кадрите.

„Абе Гюров, не гледате ли на човека бекграунда? 100 нередни неща, мислят, че ние още спим и ще търпим и ще ни пробутват още диваци. Няма!“

Гешева отбелязва още, че след президента (2017-2026) Румен Радев и държавния глава Илияна Йотова, и съветникът Иво Христов се е разграничил от кабинета.

В края на коментара си тя поставя въпроса: