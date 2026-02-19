НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Затопляне през деня след студена сутрин и временен силен вятър

          Минималните температури падат до минус 5°, но следобед стойностите ще достигнат до 12°

          19 февруари 2026 | 08:21 340
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще стихне. На изолирани места в низините и котловините ще има намалена видимост.

          - Реклама -
            
            

          Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

          Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, като по-ниски стойности се очакват в районите със снежна покривка. В София минималната температура ще бъде около минус 4°.

          През деня облачността ще бъде разкъсана, предимно висока. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб до умерен. Очаква се затопляне, като максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а в столицата – около .

          Сняг и силен вятър затвориха училища и оставиха Дулово без ток Сняг и силен вятър затвориха училища и оставиха Дулово без ток

          В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който по северните склонове временно ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , а на 2000 метра – около минус 3°.

          По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 10°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП въвежда временен ПИК при загубен код

          Десислава Димитрова -
          От НАП уведомяват, че потребители, които имат издаден ПИК, но са го забравили или изгубили, могат да възстановят достъпа си до електронните услуги, достъпни с ПИК, без да е необходимо да подават заявление за издаване на нов.
          Общество

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Дамяна Караджова -
          Електрозахранването е възстановено, продължава разчистването на пътищата към засегнатите населени места
          Политика

          Александър Симов: Служебният кабинет е „окултен ритуал“ за съживяване на ПП-ДБ

          Росица Николаева -
          Протестът искаше такъв кабинет, няма как изцяло да се избяга от политическите кадри
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions