Затопляне през деня след студена сутрин и временен силен вятър

Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще стихне. На изолирани места в низините и котловините ще има намалена видимост.

Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, като по-ниски стойности се очакват в районите със снежна покривка. В София минималната температура ще бъде около минус 4°.

През деня облачността ще бъде разкъсана, предимно висока. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб до умерен. Очаква се затопляне, като максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а в столицата – около 8°.

В планините ще има разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който по северните склонове временно ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 10°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.