      четвъртък, 19.02.26
          Зеленски: Хиляди загинаха за Донбас, не можем просто да го дадем на Русия

          19 февруари 2026 | 08:18 780
          Украйна не може просто да предаде Донбас под контрола на Русия. Хиляди хора са загинали, защитавайки тези територии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред журналиста Пиърс Морган.

          „Просто да се предадем? Не мога да подкрепя подобна идея. И не съм сигурен, че нашият народ ще бъде готов – хиляди, десетки хиляди украинци са загинали, защитавайки тази част от Украйна“, обясни той.

          Държавният глава отбеляза, че въпросът за Донбас не е само за територия, но и за хора и отбранителна стратегия на държавата.

          „Донбас е част от нашата независимост и нашите ценности. Свободата не е празна дума за нас“, добави президентът.

          В същото време Зеленски подчерта, че Украйна се нуждае от международни гаранции за сигурност. Но дори и с тях никой не може да гарантира, че руският президент Владимир Путин няма да се опита да поднови агресията срещу страната:

          „С цялото ми уважение към Америка като силна държава, ние се нуждаем от гаранции за сигурност. Но никой не може да обещае, че Путин няма да се върне“.

