Зеленски: Хиляди загинаха за Донбас, не можем просто да го дадем на Русия

Украйна не може просто да предаде Донбас под контрола на Русия. Хиляди хора са загинали, защитавайки тези територии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред журналиста Пиърс Морган.

„Просто да се предадем? Не мога да подкрепя подобна идея. И не съм сигурен, че нашият народ ще бъде готов – хиляди, десетки хиляди украинци са загинали, защитавайки тази част от Украйна“, обясни той.

Държавният глава отбеляза, че въпросът за Донбас не е само за територия, но и за хора и отбранителна стратегия на държавата.

„Донбас е част от нашата независимост и нашите ценности. Свободата не е празна дума за нас“, добави президентът.

В същото време Зеленски подчерта, че Украйна се нуждае от международни гаранции за сигурност. Но дори и с тях никой не може да гарантира, че руският президент Владимир Путин няма да се опита да поднови агресията срещу страната:

„С цялото ми уважение към Америка като силна държава, ние се нуждаем от гаранции за сигурност. Но никой не може да обещае, че Путин няма да се върне“.