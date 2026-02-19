НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Избори в Украйна ще има само след два месеца прекратяване на огъня

          19 февруари 2026 | 08:22
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Според украинския президент Володимир Зеленски, Украйна теоретично би могла да проведе избори, ако успее да установи двумесечно прекратяване на огъня.

          „Мисля, че нашите партньори трябва да отговорят на един въпрос: какво искат? Искат ли истински избори или просто искат да ме сменят? Мисля, че руснаците просто искат да ме сменят. И има цивилизован начин да се направи това – избори. Но не можеш да влияеш на хората – те трябва да изберат с кого да живеят“, заяви той в интервю за британския журналист Пиърс Морган.

          Зеленски подчерта, че няма да блокира определени предложения на САЩ за избори, ако Вашингтон успее да установи мир в Украйна.

          „Ако имаме двумесечно прекратяване на огъня за провеждане на избори, ще направя всичко възможно, за да разговарям с парламента и да ги накарам да видят, че не подкрепят – и дори народът не подкрепя – провеждането на избори по време на война. Дори да получите двумесечно прекратяване на огъня, това не слага край на войната“, обясни той.

          В същото време президентът подчерта, че за да се случи това, хората трябва да изразят мнението си на мирен референдум, а парламентът трябва да измени действащото законодателство.

