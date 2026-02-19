Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че няма намерение да обсъжда „исторически ла*на“ с Русия за причините за войната.

„Но не е нужно да си губя времето с исторически въпроси, с причините, поради които е започнал всичко това. Мисля, че всички тези глупости, които той повдига в разговорите си с американците и т.н. – че това уж не са прости неща, че говорим за Петър Велики и т.н. – не ми трябват. Защото, за да прекратя тази война и да премина към дипломация, всъщност не ми трябват всички тези исторически ла*на“, заяви украинският президент в интервю с журналиста Пиърс Морган.

По думите му, украинците няма да подкрепят предаването на територии, защото Украйна е загубила хиляди хора, защитавайки ги.

Преди това Путин посочи плановете на НАТО да приеме Украйна, както и Майдана от 2014 г., като причини за войната.

Също наскоро депутатът от Върховната рада Костенко разкри, че Русия изисква защита на руския език и Украинската православна църква-Московска патриаршия (УПЦ-МП) в Украйна в преговорите.