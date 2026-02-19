Зеленски отговори на обвиненията на Залужний за контранстъплението през лятото на 2023 година

Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Валерий Залужний, в интервю пред Associated Press, заяви, че контранастъплението на украинската армия през 2023 г. се е провалило, защото президентът Володимир Зеленски и други длъжностни лица не са успели да отделят необходимите ресурси. След публикуването на статията, държавният глава косвено се позова на публикацията във вечерното си обръщение на 18 февруари, отбелязвайки, че Украйна се нуждае от единна дипломатическа позиция, докато личните въпроси трябва да бъдат обсъдени по-късно, предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

По-специално, Зеленски благодари на военните, чиято смелост осигурява хуманитарни резултати и възможност за провеждане на дипломатическа работа, възможност за дипломация и силна преговорна позиция.

„Смелостта на нашите войници осигурява всичко това: хуманитарни резултати, общата ни дипломатическа възможност и силната ни дипломатическа позиция. Важно е, когато тези позиции са споделени. Когато всички ние в Украйна работим, за да гарантираме, че Украйна ще издържи, ще се защити и ще постигне достоен мир. Всяка друга политика в Украйна сега е напълно ненужна. Това е време на война. Време е да защитаваме държавата си, да защитаваме народа си. Личните въпроси са за по-късно“, отбеляза Зеленски.

Припомняме, Залужни също така заяви пред репортери, че след напрегната среща със Зеленски през 2022 г. десетки служители на СБУ са щурмували тайния му команден пункт в Киев, където по това време са били разположени войски на НАТО. Службата за сигурност потвърди този инцидент, но настоя, че щабът се намира на адрес, който е бил замесен в наказателно дело. В интервюто Залужни твърди, че заповедта е била просто претекст, тъй като е невъзможно да се обърка щабът с друго място.