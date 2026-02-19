НА ЖИВО
          Война

          Зеленски: Украйна и Русия са близо до завършване на преговорите на военно ниво

          19 февруари 2026 | 08:58 230
          Володимир Зеленски в Мюнхен
          Володимир Зеленски в Мюнхен
          Украйна и Русия са по-близо до завършване на военните, отколкото на политическите преговори, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Telegram.

          „Военните обсъдиха в тристранен формат как да се разработи мисия за наблюдение на прекратяването на огъня, кога ще бъде създадена и кога политическият път ще отвори тези възможности. Те обсъдиха детайлите, техническите нюанси и възможностите на двете страни, особено на американците, тъй като те ще имат водеща роля в наблюдението. Така че, по военен път, те са по-близо до резултат – проект с всички подробности за това как да се провежда наблюдение веднага след прекратяването на огъня“, заяви Зеленски.

          В същото време той добави, че обсъждането на ролята на европейските страни в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна е трудно.

          „Тяхната роля е от голямо значение за нас. Важно е да имаме американските партньори. Но аз постоянно подчертавам, че според мен се нуждаем и от европейски представители“, отбеляза президентът.

          Война

          Сенатори от САЩ обещаха натиск върху страните, купуващи нефт, газ и уран от Русия

          Христо Иванов -
          Сенаторите от Демократическата партия, посещаващи Украйна, заявиха, че се надяват санкциите да бъдат приети бързо
          Война

          NYT: Украйна и Русия са обсъдили нов формат на изтегляне на силите от Донбас

          Христо Иванов -
          За да се постигне това, администрацията на Тръмп трябва да окаже натиск върху Русия, пише изданието.
          Война

          Зеленски отговори на обвиненията на Залужний за контранстъплението през лятото на 2023 година

          Христо Иванов -
          Зеленски призова за единство.
