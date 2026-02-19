Зеленски: Украйна и Русия са близо до завършване на преговорите на военно ниво

Украйна и Русия са по-близо до завършване на военните, отколкото на политическите преговори, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Telegram.

„Военните обсъдиха в тристранен формат как да се разработи мисия за наблюдение на прекратяването на огъня, кога ще бъде създадена и кога политическият път ще отвори тези възможности. Те обсъдиха детайлите, техническите нюанси и възможностите на двете страни, особено на американците, тъй като те ще имат водеща роля в наблюдението. Така че, по военен път, те са по-близо до резултат – проект с всички подробности за това как да се провежда наблюдение веднага след прекратяването на огъня“, заяви Зеленски.

В същото време той добави, че обсъждането на ролята на европейските страни в предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна е трудно.

„Тяхната роля е от голямо значение за нас. Важно е да имаме американските партньори. Но аз постоянно подчертавам, че според мен се нуждаем и от европейски представители“, отбеляза президентът.