НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски за преговорите в Женева: Трите страни имат три различни позиции за териториите

          19 февруари 2026 | 08:26 190
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          По време на преговорите между Украйна, САЩ и Русия в Женева са работили две групи – военна и политическа. По отношение на териториалния въпрос трите страните имат три различни гледни точки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред британския журналист Пиърс Морган.

          - Реклама -
            
            

          Той отбеляза, че във военната група представители на делегациите са обсъждали въпроси за наблюдение на прекратяването на огъня след края на войната. Според държавния глава е постигнат известен напредък.

          „На политическия фронт нещата са по-сложни. Нямаме едни и същи гледни точки. Имаме три различни гледни точки по териториалния въпрос. Мисля, че не е лесно, но се опитахме да бъдем много конструктивни“, добави Зеленски.

          Президентът изрази и мнение, че мирните преговори трябва да се проведат в Европа, тъй като европейците признават, че руската агресия е насочена не само срещу Украйна. Той добави, че следващата среща на делегациите също трябва да се проведе в Швейцария.

          Същевременно Зеленски отбеляза, че Украйна продължава да подкрепя идеята на САЩ първо да се постигне прекратяване на огъня на бойното поле, а след това проблемите да се решават по дипломатически път.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Украйна и Русия са близо до завършване на преговорите на военно ниво

          Христо Иванов -
          Украйна и Русия са по-близо до завършване на военните, отколкото на политическите преговори.
          Война

          Сенатори от САЩ обещаха натиск върху страните, купуващи нефт, газ и уран от Русия

          Христо Иванов -
          Сенаторите от Демократическата партия, посещаващи Украйна, заявиха, че се надяват санкциите да бъдат приети бързо
          Война

          NYT: Украйна и Русия са обсъдили нов формат на изтегляне на силите от Донбас

          Христо Иванов -
          За да се постигне това, администрацията на Тръмп трябва да окаже натиск върху Русия, пише изданието.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions