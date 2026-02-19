Зеленски за преговорите в Женева: Трите страни имат три различни позиции за териториите

По време на преговорите между Украйна, САЩ и Русия в Женева са работили две групи – военна и политическа. По отношение на териториалния въпрос трите страните имат три различни гледни точки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю пред британския журналист Пиърс Морган.
Той отбеляза, че във военната група представители на делегациите са обсъждали въпроси за наблюдение на прекратяването на огъня след края на войната. Според държавния глава е постигнат известен напредък.
„На политическия фронт нещата са по-сложни. Нямаме едни и същи гледни точки. Имаме три различни гледни точки по териториалния въпрос. Мисля, че не е лесно, но се опитахме да бъдем много конструктивни“, добави Зеленски.
Президентът изрази и мнение, че мирните преговори трябва да се проведат в Европа, тъй като европейците признават, че руската агресия е насочена не само срещу Украйна. Той добави, че следващата среща на делегациите също трябва да се проведе в Швейцария.
Същевременно Зеленски отбеляза, че Украйна продължава да подкрепя идеята на САЩ първо да се постигне прекратяване на огъня на бойното поле, а след това проблемите да се решават по дипломатически път.