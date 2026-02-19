Желязков е освободил всичките заместник министри

Всички заместник министри са освободени със заповеди на досегашния премиер Росен Желязков.

- Реклама -

Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство, научи БНР от свои източници.По-рано днес Росен Желязков предаде премиерският пост на новия служебен министър-председател Андрей Гюров.

Това стана на официална церемония в гранитна зала на Министерски съвет, която Евроком предаде на живо.

„Това не е момент на предаване на политическо наследство. Това е момент, в който се предава и поема отговорност. Отговорност за изпълнение на задачите, които формулирахте пред Народното събрание. Отговорност за задачите, които бяха споменати от държавния глава.“ Това каза в речта си Росен Желязков.

„Нашата работа не е да съдим, а да постигнем няколко важни цели. За мен това, което е най-важно в момента, е да се възвърне доверието у хората. Това значи прозрачност за всички взети решения, отчетност за всяка изразходена стотинка и евро. Това значи също, че ние ще търсим едно национално единство, не на мнения, а на правила. За да го постигнем трябва да имаме честни избори.“ това заяви от своя страна Гюров.