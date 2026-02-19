Журналист ни връща към детайли от интервю на Терзиев по казуса „Петрохан“.

Журналистът Елена Кодинова ни връща към детайли от интервюто на кмета на София Васил Терзиев в „120 минути“ по БТВ. Те са посветени на случая „Петрохан“ . Тя отбелязва по БТВ:

В контекста на предположенията, че е вероятно от х. „Петрохан“ да има записи с чувствително съдържание, използвани за нечисти цели, се върнах да изслушам пак интервюто с кмета на София в 120 минути и имам някои въпроси.

„Аз съм срещал и шестимата, някои по-често отколкото други. Запознахме се 2022 г. есента, малко случайно. Една вечер се видях с един мой приятел в една по-голяма компания, Той ме видя, че съм изморен и това, което предложи е: “Дай да се качим до планината, на хижата имам приятели.”

-От София заминахте за Петрохан?

-Да, за уикенда.

-Останахте ли да нощувате в хижата тогава?

-Да. Мисля, че да.“

Кой е този приятел, който го води да го „разтуши“ в злополучната хижа? Както си седят и си вечерят някъде и онзи му вика – дай да те водя на Петрохан, да се разтушиш.“ Нататък:

„-Колко след тази първа среща с тези хора в хижата те поискаха или вие предложихте да бъде направено дарение? Как се случи?

-Помолиха ме. Обясниха ми за какво имат нужда. Година по-късно мисля, че беше.

-А през тази година, преди те да поискат средства от вас, вие поддържахте ли контакт с някой от тях? Ходихте ли на хижата?

-Поддържах, ходил съм на хижата, но това, което сме правили, е да караме мотори, да правим обходи с техния високопроходим джип, да ми показват горите, да ми покажат как е направено водохващането, по-интересни природни забележителности…

-Колко често се случваше това до момента на дарението?

-Мисля, че общо 9-10 пъти сме се виждали. От 2022 до последния път, когато се видяхме.

-А до дарението?

-Два-три пъти може би.“

Щом му искат дарение година по-късно, значи това е през есента на 2023 г., когато Терзиев вече е кандидат за кмет. Точно в този момент. Когато и без това си има доста харчове по кампанията и му е много важно образът му да е чист и неоптнен. Нищо не казвам, просто нареждам факти. После:

„-Преди малко от материала на Марин Николов стана ясно, че те са осчетоводили дарение за много по-малки пари, едва за 59 хил. лв. Защото вашето дарение в неговата цялост не е декларирано?

-Най-вероятно защото то е преведено на Ивайло Иванов.

-Не на сдружението?

-Не. На Ивайло Иванов.

-А защо?

-Такава беше молбата им.

-А, те са помолили за това нещо?

-Мхм.

-Тогава светна ли ви червена лампа? Защото преди малко казахте: “Аз съм човек, дарявал на много институции и хора, някои от тях са ме разочаровали.” Светна ли ви някаква червена лампа, че искат дарение на лична банкова сметка?

-Зададох си въпроса.

-И тогава попитахте ли ги?

-Попитах ги. Отговорът беше задоволителен. Какво да ви кажа. Времето не можеш да го върнеш. Сега, след като са се случили нещата, е много лесно да правим разбори.“

Значи искат му дарение за организацията, той го превежда на лична банкова сметка, част от него е укрито. И всичко това се случва, точно когато Терзиев е кандидат за кмет на София. Преувеличено ли е да си мисля, че може би е бил изнудван с нещо? Човекът изглеждаше много притеснен, отговаряше с „мхм“ вместо с „да“. Вижте сами в линка.