      четвъртък, 19.02.26
          България

          Журналист ни връща към детайли от интервю на Терзиев по казуса „Петрохан“.

          19 февруари 2026 | 16:44 2840
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Журналистът Елена Кодинова ни връща към детайли от интервюто на кмета на София Васил Терзиев в „120 минути“ по БТВ. Те са посветени на случая „Петрохан“ . Тя отбелязва по БТВ:

          В контекста на предположенията, че е вероятно от х. „Петрохан“ да има записи с чувствително съдържание, използвани за нечисти цели, се върнах да изслушам пак интервюто с кмета на София в 120 минути и имам някои въпроси.

          „Аз съм срещал и шестимата, някои по-често отколкото други. Запознахме се 2022 г. есента, малко случайно. Една вечер се видях с един мой приятел в една по-голяма компания, Той ме видя, че съм изморен и това, което предложи е: “Дай да се качим до планината, на хижата имам приятели.”

          ….

          -От София заминахте за Петрохан?

          -Да, за уикенда.

          ….

          -Останахте ли да нощувате в хижата тогава?

          -Да. Мисля, че да.“

          Кой е този приятел, който го води да го „разтуши“ в злополучната хижа? Както си седят и си вечерят някъде и онзи му вика – дай да те водя на Петрохан, да се разтушиш.“ Нататък:

          „-Колко след тази първа среща с тези хора в хижата те поискаха или вие предложихте да бъде направено дарение? Как се случи?

          -Помолиха ме. Обясниха ми за какво имат нужда. Година по-късно мисля, че беше.

          -А през тази година, преди те да поискат средства от вас, вие поддържахте ли контакт с някой от тях? Ходихте ли на хижата?

          -Поддържах, ходил съм на хижата, но това, което сме правили, е да караме мотори, да правим обходи с техния високопроходим джип, да ми показват горите, да ми покажат как е направено водохващането, по-интересни природни забележителности…

          -Колко често се случваше това до момента на дарението?

          -Мисля, че общо 9-10 пъти сме се виждали. От 2022 до последния път, когато се видяхме.

          -А до дарението?

          -Два-три пъти може би.“

          Щом му искат дарение година по-късно, значи това е през есента на 2023 г., когато Терзиев вече е кандидат за кмет. Точно в този момент. Когато и без това си има доста харчове по кампанията и му е много важно образът му да е чист и неоптнен. Нищо не казвам, просто нареждам факти. После:

          „-Преди малко от материала на Марин Николов стана ясно, че те са осчетоводили дарение за много по-малки пари, едва за 59 хил. лв. Защото вашето дарение в неговата цялост не е декларирано?

          БЪРД с нови въпроси за разминавания между детайлите в трагедият „Петрохан“ БЪРД с нови въпроси за разминавания между детайлите в трагедият „Петрохан“

          -Най-вероятно защото то е преведено на Ивайло Иванов.

          -Не на сдружението?

          -Не. На Ивайло Иванов.

          -А защо?

          -Такава беше молбата им.

          -А, те са помолили за това нещо?

          -Мхм.

          -Тогава светна ли ви червена лампа? Защото преди малко казахте: “Аз съм човек, дарявал на много институции и хора, някои от тях са ме разочаровали.” Светна ли ви някаква червена лампа, че искат дарение на лична банкова сметка?

          -Зададох си въпроса.

          -И тогава попитахте ли ги?

          Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване Владислав Панев: Случаят „Петрохан“ изисква пълна прозрачност и сериозно разследване

          -Попитах ги. Отговорът беше задоволителен. Какво да ви кажа. Времето не можеш да го върнеш. Сега, след като са се случили нещата, е много лесно да правим разбори.“

          Значи искат му дарение за организацията, той го превежда на лична банкова сметка, част от него е укрито. И всичко това се случва, точно когато Терзиев е кандидат за кмет на София. Преувеличено ли е да си мисля, че може би е бил изнудван с нещо? Човекът изглеждаше много притеснен, отговаряше с „мхм“ вместо с „да“. Вижте сами в линка.

          
          Последвайте Евроком в Google News

