      четвъртък, 19.02.26
          Зорница Илиева: Очаква ни грозна кампания, лидери отсъстваха на годишнината от обесването на Левски

          19 февруари 2026 | 19:35 950
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Народът почита паметта на Васил Левски и това се вижда пред паметниците в цялата страна, но на официалната церемония по повод 153-тата годишнина от обесването му направи впечатление отсъствието на някои политически фигури. Това коментира международният анализатор Зорница Илиева в разговор с Николай Колев. Тя отбеляза, че сред липсващите са били Бойко Борисов и Делян Пеевски.

          Според Илиева словата на присъстващите държавници са били традиционно тържествени, но политическата реалност остава напрегната. Анализаторът прогнозира „грозна кампания“ преди изборите, като посочи, че атаките срещу служебното правителство са започнали още от първия ден. Тя обърна внимание на компроматите срещу вицепремиера, отговарящ за вота, и определи политическата среда като предварително „наторена“ от поведението в последното Народно събрание.

          В рамките на разговора водещият съобщи актуална информация, че САЩ отпускат 10 милиарда долара за новия „Съвет за мира“ и ще продължат финансирането на ООН. Илиева разтълкува хода на Доналд Тръмп като опит за пряка намеса в разрешаването на световни конфликти, тъй като ООН не успява да се справи с тях.

          По темата за напрежението в Близкия изток, анализаторът коментира посещението на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом. По нейни думи срещата не е протекла гладко за израелската страна, като Тръмп е дал знак, че няма да воюва вместо Израел. Илиева подчерта твърдата позиция на Русия и Китай в подкрепа на Иран като част от БРИКС.

          Ситуацията в Куба също бе засегната в анализа. Външният министър на Хавана е в Москва, където Владимир Путин е обещал хуманитарна помощ и енергийни доставки, охранявани от руски военни кораби. Руската страна е предупредила, че нападение над тези кораби ще се счита за „casus belli“ (повод за война), допълни Зорница Илиева.

