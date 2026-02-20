17 производства срещу българин за серия нарушения на пътя в Австрия

Общо 17 наказателни производства са образувани в Окръжния съд – Смолян в рамките на една година за признаване и изпълнение на финансови санкции, наложени в Австрия на 30-годишен мъж от Доспат. Това съобщи кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

- Реклама -

Глобите са за превишена скорост на един и същ пътен участък – автомагистрала А4, в района на град Нойзидъл ам Зее, в посока Виена.

От съдебните актове става ясно, че нарушенията са извършвани при ограничение от 80 км/ч. Водачът е засичан с превишения между 20 и 30 км/ч, а в един от случаите – със скорост 123 км/ч.

Наложените санкции варират между 80 и 250 евро. По 12 от делата съдът вече се е произнесъл, като общият размер на глобите надхвърля 1400 евро, а останалите производства все още са висящи.

От съда уточняват, че става дума за административни нарушения, извършени на територията на Австрия, като санкциите са влезли в сила съгласно местното законодателство. Мъжът заплаща наложените глоби.