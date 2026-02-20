НА ЖИВО
          18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик, колата се заби в светофар

          48-годишна украинска гражданка е загинала при инцидента, водачът е задържан за 24 часа

          20 февруари 2026 | 10:22 1370
          Дамяна Караджова
          Тежката катастрофа е станала около 23:20 часа на ул. „Стефан Стамболов“ в Пазарджик. Инцидентът е възникнал на прав участък от пътя.

          Жената е пресичала улицата, когато е била пометена от лек автомобил. След удара колата се е забила в светофарна уредба и я е съборила, разказаха очевидци пред NOVA.

          Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи, че загиналата е 48-годишна украинска гражданка, пребиваваща законно в България.

          Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. 18-годишният младеж има шофьорска книжка от едва месец. Предстои да бъде установена скоростта, с която се е движил автомобилът.

          Младежът е задържан за 24 часа, а по случая Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство.

