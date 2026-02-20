18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик, колата се заби в светофар

Тежката катастрофа е станала около 23:20 часа на ул. „Стефан Стамболов“ в Пазарджик. Инцидентът е възникнал на прав участък от пътя.

Жената е пресичала улицата, когато е била пометена от лек автомобил. След удара колата се е забила в светофарна уредба и я е съборила, разказаха очевидци пред NOVA.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи, че загиналата е 48-годишна украинска гражданка, пребиваваща законно в България.

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. 18-годишният младеж има шофьорска книжка от едва месец. Предстои да бъде установена скоростта, с която се е движил автомобилът.

Младежът е задържан за 24 часа, а по случая Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство.