      петък, 20.02.26
          47 екоактивисти пред съда във Виена за щети и акции с боя

          20 февруари 2026 | 17:46
          Пламена Ганева
          В Австрия започна мащабен съдебен процес срещу 47 членове на екологичното движение „Последно поколение“, съобщават ДПА и БТА. Делото се разглежда във Виенския окръжен съд, като първоначално пред магистратите бяха изправени седем обвиняеми.

          Те са заподозрени в причиняване на сериозни имуществени щети и други нарушения, свързани с протестните им действия през 2023 и 2024 г.

          Говорителка на съда обясни, че няма достатъчно място за всички 47 обвиняеми едновременно, поради което заседанията ще се провеждат поетапно през следващите седмици.

          Още на първото заседание бяха наложени глоби от по няколкостотин евро, но защитата обяви, че ще ги обжалва.

          Сред инкриминираните действия са разпръскване на боя на летище „Швехат“ във Виена и върху сградата на федералното канцлерство.

          Прокуратурата подчерта в началото на процеса, че правото на събрания не включва правото да се уврежда чужда собственост. От своя страна адвокатите на подсъдимите заявиха, че те са действали с „благородни мотиви“, свързани с опазването на околната среда и климата.

