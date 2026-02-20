НА ЖИВО
      петък, 20.02.26
          Политика

          Андрей Гюров започва подготовката за вота с ключова среща в ЦИК

          Организацията на изборите на 19 април ще бъде основна тема в разговорите

          20 февруари 2026 | 07:19 410
          Снимка: БГНЕС
          В първия ден след като служебният кабинет положи клетва и министрите официално поеха управлението, служебният министър-председател Андрей Гюров ще проведе първата си ключова среща, свързана с предсрочните парламентарни избори на 19 април.

          Той ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия (ЦИК), като в центъра на разговорите ще бъде организацията и подготовката на предстоящия вот.

          ЦИК вече стартира активните действия по провеждането на изборите. В съответствие със сроковете по Изборния кодекс комисията прие хронограмата за изборния процес. Според нея:

          • Регистрацията на партии и коалиции започва на 24 февруари и приключва на 4 март;
          • Предизборната кампания стартира в полунощ на 20 март.

          Паралелно с това вече са обявени обществени поръчки за организационно-техническата подготовка на машинното гласуване, както и за изработването на материали за информационната кампания към избирателите.

          Срещата между служебния премиер и ЦИК поставя началото на институционалната координация по провеждането на изборите, които ще определят новия състав на Народното събрание.

          Последвайте Евроком в Google News

