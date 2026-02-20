Андрей Янкулов определи телевизионното участие на прокурор Владимир Николов като акт от огромно значение. В публикация в профила си във Facebook той коментира гостуването на магистрата в предаването „Лице в лице“ по bTV, където Николов открито се противопостави на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Според Янкулов бившият председател на Асоциацията на прокурорите и бивш окръжен прокурор на Плевен е заявил позицията си ясно и категорично. Авторът на публикацията смята, че това бележи началото на промяната в системата, въпреки че процесът няма да бъде бърз или лесен.

В позицията се отбелязва появата на автентично лидерство, готово да се изправи срещу статуквото. Янкулов посочи имената на Владимир Николов и Ивайло Занев като хора, които са готови да платят цената, но не и да мълчат за проблемите в държавното обвинение.

Тези прокурори са спокойни пред съвестта си, въпреки че лостовете за въздействие са в ръцете на ръководството, написа още Янкулов. Той изрази увереност, че примерът им ще бъде последван и от други колеги в системата.

Янкулов цитира финалните думи на Николов в ефира на bTV: „Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси“.