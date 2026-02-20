НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Андрей Янкулов: Владимир Николов постави началото на промяната в прокуратурата

          20 февруари 2026 | 20:55 1730
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Андрей Янкулов определи телевизионното участие на прокурор Владимир Николов като акт от огромно значение. В публикация в профила си във Facebook той коментира гостуването на магистрата в предаването „Лице в лице“ по bTV, където Николов открито се противопостави на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

          - Реклама -
            
            

          Според Янкулов бившият председател на Асоциацията на прокурорите и бивш окръжен прокурор на Плевен е заявил позицията си ясно и категорично. Авторът на публикацията смята, че това бележи началото на промяната в системата, въпреки че процесът няма да бъде бърз или лесен.

          В позицията се отбелязва появата на автентично лидерство, готово да се изправи срещу статуквото. Янкулов посочи имената на Владимир Николов и Ивайло Занев като хора, които са готови да платят цената, но не и да мълчат за проблемите в държавното обвинение.

          Тези прокурори са спокойни пред съвестта си, въпреки че лостовете за въздействие са в ръцете на ръководството, написа още Янкулов. Той изрази увереност, че примерът им ще бъде последван и от други колеги в системата.

          Янкулов цитира финалните думи на Николов в ефира на bTV: „Знаете ли от какво ги е страх Джуджетата? От светлината. Ние трябва да изсветлим и трябва да решим всички тези казуси – и Джуджета, и приятели, и Семейства, и Нотариуси“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Методи Лалов: Владимир Николов обслужваше статуквото, а сега търси защита

          Владимир Висоцки -
          Тази позиция изрази юристът Методи Лалов в публикация в личния си профил във Facebook. Според него действията на бившия председател на Асоциацията на прокурорите са резултат от вътрешни конфликти, а не на морален катарзис.
          Политика

          Министър Дечев иска оставки в МВР заради „Петрохан“

          Владимир Висоцки -
          На разговора са били извикани главният секретар на МВР, неговият заместник, директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ и разследващите по случая „Петрохан“.
          Икономика

          Трайков поиска от КЕВР отчет за проверките на сметките за ток

          Владимир Висоцки -
          До момента в регулатора са постъпили около 2200 жалби, като сигналите продължават. Трайков настоя за ясен и прозрачен процес в кратки срокове.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions