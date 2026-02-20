Главната прокуратура на Истанбул разпореди задържането на 32 лица в рамките на мащабното разследване за манипулиране на спортни срещи. По данни на сайта Haberler, цитиращ държавното обвинение, заподозрените са реализирали залози за победа на противниковия отбор в мачове, в които участват собствените им клубове.

Полицейските операции са проведени тази сутрин в 10 от 81-те окръга на страната. Властите не съобщават имената на задържаните на този етап, като се издирва още един заподозрян по същите обвинения. Акцията е продължение на действията на органите на реда от края на миналата година.

През декември 2025 г. турски национал беше арестуван във връзка със скандала за нелегални залози, като сред заподозрените бяха играчи от елитните „Галатасарай“ и „Фенербахче“. Тогава разследващите установиха схема за залагане чрез трети лица.

Разследването обхвана и финансовите потоци, като през ноември стана ясно, че още 32 души са в арестите в Турция след скандалите с нелегални залози. Прокуратурата разкри механизъм за пране на пари чрез криптовалути и неформалната система „хавала“, през която са прехвърлени милиарди лири към чуждестранни сметки.

Скандалът предизвика сериозни сътресения и в съдийската комисия. Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани над 150 рефери, а президентът на централата Ибрахим Хаджъосманоглу призна за „морална криза“, след като скандалът с черното тото в Турция ескалира още.

В началото на януари турските власти поеха и контрола над елитния клуб „Еюпспор“. Неговият президент Мурат Йозкая беше задържан още през ноември, когато турският футбол бе разтърсен от корупция и 17 съдии и президент на клуб бяха арестувани.