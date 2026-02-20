НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 20.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:29 Евростат за България: Южният централен регион е с 11% ръст, а Югоизточният се срива с 13,2%10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          НачалоСвятКрими

          Арестите в Турция продължават: Футболисти залагали за загуба на собствените си отбори

          20 февруари 2026 | 13:44 410
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Главната прокуратура на Истанбул разпореди задържането на 32 лица в рамките на мащабното разследване за манипулиране на спортни срещи. По данни на сайта Haberler, цитиращ държавното обвинение, заподозрените са реализирали залози за победа на противниковия отбор в мачове, в които участват собствените им клубове.

          - Реклама -
            
            

          Полицейските операции са проведени тази сутрин в 10 от 81-те окръга на страната. Властите не съобщават имената на задържаните на този етап, като се издирва още един заподозрян по същите обвинения. Акцията е продължение на действията на органите на реда от края на миналата година.

          През декември 2025 г. турски национал беше арестуван във връзка със скандала за нелегални залози, като сред заподозрените бяха играчи от елитните „Галатасарай“ и „Фенербахче“. Тогава разследващите установиха схема за залагане чрез трети лица.

          Разследването обхвана и финансовите потоци, като през ноември стана ясно, че още 32 души са в арестите в Турция след скандалите с нелегални залози. Прокуратурата разкри механизъм за пране на пари чрез криптовалути и неформалната система „хавала“, през която са прехвърлени милиарди лири към чуждестранни сметки.

          Скандалът предизвика сериозни сътресения и в съдийската комисия. Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани над 150 рефери, а президентът на централата Ибрахим Хаджъосманоглу призна за „морална криза“, след като скандалът с черното тото в Турция ескалира още.

          В началото на януари турските власти поеха и контрола над елитния клуб „Еюпспор“. Неговият президент Мурат Йозкая беше задържан още през ноември, когато турският футбол бе разтърсен от корупция и 17 съдии и президент на клуб бяха арестувани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Русия ОБЯВИ колко са преките загуби на ЕС от санкциите

          Никола Павлов -
          Сумата включва както директните финансови щети, така и пропуснатата печалба
          Свят

          Китайски спътник засне мощна въздушна флотилия на САЩ в Йордания

          Христо Иванов -
          На предоставеното изображения се виждат 18 изтребителя F-35 и 6 самолета за електронна война E/A-18G Growler
          Политика

          Летище „Доналд Тръмп“: Сенатът на Флорида одобри преименуването въпреки местното недоволство

          Пламена Ганева -
          Флорида преименува летището в Палм Бийч на името на президента Доналд Тръмп – решение за 5,5 млн. долара, което предизвика сериозно политическо напрежение и местно недоволство.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions