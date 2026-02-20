Аварии оставиха без вода части от Хасково и няколко села в региона

Нарушено е водоподаването в централни части на областния град Хасково, както и в няколко села в региона, заради възникнали аварии. Това съобщиха от пресцентъра на „Вода и канализация“ (ВиК) ЕООД на интернет страницата на дружеството, като уточниха, че на засегнатите места вече работят ремонтни екипи.

- Реклама -

Причината за частичното безводие в Хасково е авария по главен водопровод от „Източна зона“. До приключване на строително-ремонтните дейности в рамките на деня с нарушено водоподаване ще бъдат абонатите по бул. „Съединение“ до района на автогарата, в кв. „Изгрев“, по бул. „България“, на ул. „Добруджа“, както и в централната градска част, предупреждават от дружеството.

Проблеми има и извън областния център. Екипи на ВиК отстраняват течове по водопроводи в свиленградското село Студена, харманлийското Върбово, както и в селата Нова надежда и Динево на територията на община Хасково. В тези населени места също е налице частично нарушение на водоподаването.

Заради честите пробойни във водоснабдителната мрежа в Хасково, Общината изпълнява проекти, финансирани по различни програми за подобряване на инфраструктурата. Планирана е и съвместна работа с ВиК за изграждането на 27 километра нови водопроводи.