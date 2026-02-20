НА ЖИВО
          10:42 Филип Гунев: Има разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента за случая „Петрохан“10:19 Вицето по честни избори Стоил Цицелков – привърженик на марихуаната, от години се бори за легализация10:04 Ваня Мичева ще ръководи „Средец“ на мястото на Трайчо Трайков, докато СОС избере временен кмет09:53 Костадинов: Йотова можеше да отхвърли този кабинет заради Цицелков, но не го направи09:15 Президентът Йотова обяви: Готова съм да подпиша указ за оставката на Стоил Цицелков, ако ми бъде предложено
          Аварии оставиха без вода части от Хасково и няколко села в региона

          Повреда по главен водопровод в „Източна зона“ и течове в четири населени места предизвикаха частично безводие

          20 февруари 2026 | 13:03 220
          Десислава Димитрова
          Нарушено е водоподаването в централни части на областния град Хасково, както и в няколко села в региона, заради възникнали аварии. Това съобщиха от пресцентъра на „Вода и канализация“ (ВиК) ЕООД на интернет страницата на дружеството, като уточниха, че на засегнатите места вече работят ремонтни екипи.

          Причината за частичното безводие в Хасково е авария по главен водопровод от „Източна зона“. До приключване на строително-ремонтните дейности в рамките на деня с нарушено водоподаване ще бъдат абонатите по бул. „Съединение“ до района на автогарата, в кв. „Изгрев“, по бул. „България“, на ул. „Добруджа“, както и в централната градска част, предупреждават от дружеството.

          Проблеми има и извън областния център. Екипи на ВиК отстраняват течове по водопроводи в свиленградското село Студена, харманлийското Върбово, както и в селата Нова надежда и Динево на територията на община Хасково. В тези населени места също е налице частично нарушение на водоподаването.

          Заради честите пробойни във водоснабдителната мрежа в Хасково, Общината изпълнява проекти, финансирани по различни програми за подобряване на инфраструктурата. Планирана е и съвместна работа с ВиК за изграждането на 27 километра нови водопроводи.

