Австрия срещу раздуването на администрацията в ЕС: Искат икономии в новия бюджет

Австрия стартира инициатива за преструктуриране на следващия многогодишен бюджет на ЕС (2028–2034 г.), след като Европейската комисия предложи увеличение на административните разходи с близо 40% и разкриване на около 2500 нови работни места.
Министърът по европейските въпроси Клаудия Бауер и държавният секретар Александър Прьол призоваха Брюксел да даде пример за финансова дисциплина. В писмо до комисаря по бюджета Пьотр Серафин, подписано от още осем държави членки, се настоява реформите да обхванат и самите европейски институции.
Според австрийската позиция новият бюджет трябва да бъде опростен и по-ефективен, вместо да разширява административния апарат на ЕС.
Дебатът идва на фона на икономически предизвикателства в страните членки, включително и в Австрия, където броят на фалитите нараства за пета поредна година.