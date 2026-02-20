НА ЖИВО
          Австрия срещу раздуването на администрацията в ЕС: Искат икономии в новия бюджет

          20 февруари 2026 | 17:29 220
          Австрия стартира инициатива за преструктуриране на следващия многогодишен бюджет на ЕС (2028–2034 г.), след като Европейската комисия предложи увеличение на административните разходи с близо 40% и разкриване на около 2500 нови работни места.

          Министърът по европейските въпроси Клаудия Бауер и държавният секретар Александър Прьол призоваха Брюксел да даде пример за финансова дисциплина. В писмо до комисаря по бюджета Пьотр Серафин, подписано от още осем държави членки, се настоява реформите да обхванат и самите европейски институции.

          „Който изисква от държавите-членки да пестят, трябва да започне от собствения си дом. Във времена на ограничени бюджети увеличаването на администрацията и създаването на допълнителни работни места е грешен сигнал в грешното време“, заяви Бауер.

          Според австрийската позиция новият бюджет трябва да бъде опростен и по-ефективен, вместо да разширява административния апарат на ЕС.

          Дебатът идва на фона на икономически предизвикателства в страните членки, включително и в Австрия, където броят на фалитите нараства за пета поредна година.

