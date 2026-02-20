България загуби голямо име в хирургията

Почина д-р Калоян Персенски – изтъкнат хирург, уважаван лекар и човек с изключителен авторитет в медицинските среди. Тъжната новина съобщиха от МБАЛ „Надежда“.

Той е част от екипа на лечебното заведение още от неговото откриване през 2013 година. Благодарение на неговия професионализъм и отдаденост са поставени основите на едно от ключовите структурни звена в болницата – отделение „Хирургия“, което той ръководи в първите години от създаването на „Надежда“.

От болницата изразиха дълбока скръб и подчертаха, че д-р Персенски оставя след себе си не само професионално наследство, но и личен пример за всеотдайност и човечност.

Той е баща на д-р Събина Персенска, към която колегите ѝ отправиха думи на съпричастност в този тежък момент.