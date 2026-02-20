НА ЖИВО
          Бедственото положение в Мугла и Киселчово остава, пътят е затворен, а електрозахранването – прекъснато

          Триметрови снегонавявания блокират достъпа до Мугла, а в Киселчово токът се подава чрез агрегат след паднали електрически стълбове

          20 февруари 2026 | 11:11 140
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Обявеното на 18 февруари бедствено положение за селата Мугла и Киселчово остава в сила и днес. Това съобщи за БТА заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.

          СНЯГ, ВЯТЪР И НАВОДНЕНИЯ: Още една община обяви бедствено положение СНЯГ, ВЯТЪР И НАВОДНЕНИЯ: Още една община обяви бедствено положение

          Достъпът до Мугла продължава да бъде сериозно затруднен. Пътят е затворен и остава недостъпен дори за високопроходими автомобили. Макар че машини за снегопочистване са „пробили“ трасето, условията по него са тежки – на места има близо 3 метра снегонавявания и около 50 сантиметра лед.

          В Киселчово проблемът е свързан с прекъснатата електропреносна мрежа. Въпреки това жителите разполагат с електричество в домовете си, осигурено чрез агрегат, доставен от електроразпределителното дружество.

          Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села Бедственото положение в Смолян остава в сила за осем села

          Захранването на селото е прекъснато след като по време на снежната буря са паднали пет електрически стълба, а жиците са били скъсани.

