Бедственото положение в Мугла и Киселчово остава, пътят е затворен, а електрозахранването – прекъснато

Обявеното на 18 февруари бедствено положение за селата Мугла и Киселчово остава в сила и днес. Това съобщи за БТА заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.

Достъпът до Мугла продължава да бъде сериозно затруднен. Пътят е затворен и остава недостъпен дори за високопроходими автомобили. Макар че машини за снегопочистване са „пробили“ трасето, условията по него са тежки – на места има близо 3 метра снегонавявания и около 50 сантиметра лед.

В Киселчово проблемът е свързан с прекъснатата електропреносна мрежа. Въпреки това жителите разполагат с електричество в домовете си, осигурено чрез агрегат, доставен от електроразпределителното дружество.

Захранването на селото е прекъснато след като по време на снежната буря са паднали пет електрически стълба, а жиците са били скъсани.