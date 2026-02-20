Бившият британски депутат Джак Лопрести се присъедини към 12-та бригада от специалните сили „Азов“ на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ). Той обяви това на страницата си в социалните мрежи, предава УНИАН.

„За мен е чест да започна службата си в 12-та бригада от специалните сили „Азов“ на Националната гвардия на Украйна, подразделение, което се превърна в символ на устойчивост и безкомпромисност“, написа той.

Джакомо (Джак) Лопрести е британски консервативен политик, роден през 1969 г. От 2010 до 2024 г. е член на парламента за избирателния район Бристъл Норт в Западна Англия, представлявайки Консервативната партия (преди това ръководена от Борис Джонсън и Риши Сунак). По време на мандата си като депутат Лопрести се фокусира предимно върху отбраната, външната политика и социалната мобилност.

Лопрести беше победен на последните парламентарни избори.

От 2007 г. Лопрести служи в резерва на британската армия (Териториална армия/Армейски резерв), където се издига до ранг на ефрейтор. Участва в петмесечна военна мисия в провинция Хелманд, Афганистан, от 2008 до 2009 г.

През 2025 г., след като се оттегля от политиката, бившият депутат доброволно се присъединява към Международния легион на ВСУ, където работи по външните отношения, дипломацията, снабдяването с оръжие и делата на ветераните.