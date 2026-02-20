НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          БКПЗ иска спешна среща с министър Христанов заради „субсидиевъдство“ и фиктивни площи

          Депутатите отхвърлиха създаването на цифров географски регистър и инвентаризация на трайните насаждения

          20 февруари 2026 | 12:40
          Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) настоява за спешна среща със служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов. Искането идва след гласуване в пленарната зала, при което депутатите от 51-вото Народно събрание отхвърлиха създаването на цифров географски регистър и инвентаризация на трайните насаждения.

          От организацията изразиха сериозно притеснение, че парламентът е приел единствено технически текст за подаване на заявления без квалифициран електронен подпис. Според представителите на бранша това не решава проблемите в сектора, а отхвърлените промени за цифровизация на данните оставят вратичка за злоупотреби.

          БКПЗ алармира за продължаващо източване на европейски и национални средства чрез фиктивни площи, включително отдавна изсъхнали или несъществуващи градини. От камарата определиха явлението като „субсидиевъдство“ – заявяване на земи единствено с цел получаване на подпомагане.

          Съществуват съмнения, че заявителите на подобни площи участват и в други схеми като обвързано подпомагане и биологично производство. Още през 2025 г., при пролетните измръзвания, организацията подкрепи проверките на агротехническото състояние, за да се гарантира, че компенсации получават само реални стопани.

          Секторът няма да приеме „половинчати решения“ и очаква защита на публичния ресурс чрез справедлив контрол, допълниха от БКПЗ.

