Борислав Сандов за случая „Петрохан“: Разказ за „спечелена битка срещу дървената мафия“

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов публикува във Facebook позиция, в която говори за „спечелена битка срещу дървената мафия“ и дава своята гледна точка по случая „Петрохан“.

- Реклама -

По думите му към медиите „удобно се спуска“ частична информация за дейността на организацията при бившата хижа, с което се създават внушения.

Според Сандов целта е да се правят „внушения за групата и взаимодействалите с тях по един или друг начин трети лица“.

Той посочва, че името му често се коментира сред тези лица и затова намира за необходимо да разкаже за едно от посещенията си на бившата хижа, за да внесе яснота по случая.

В публикацията си авторът твърди, че към медиите целенасочено се подава частична информация за дейността на организацията при бившата хижа на Петрохан, с което се създават внушения както за групата, така и за хората, които по един или друг начин са имали контакт с нея. Тъй като неговото име често се споменава сред тези „трети лица“, той решава да разкаже за едно свое посещение там.

По думите му това се случва през изключително гореща седмица през лятото на 2023 г., когато температурите в София достигат 38 градуса. Той решава да изведе семейството си в планината и се свързва с Ивайло Иванов от НАКЗТ, който ги кани в хижата.

След пристигането си те се отправят към района на изворите на река Нишава, в подножието на връх Ком – място, което го интересува заради съществуваща деривация, отклоняваща води към каскада „Петрохан“, както и заради потенциала за обявяване на нова защитена територия. Денят преминава спокойно и с положителни емоции.

Вечерта обаче вниманието му е привлечено от случващото се в Народното събрание, където според него ДПС се опитва да прокара промени в Закона за горите в последните дни преди лятната ваканция на депутатите. На заседание на ресорната комисия измененията са приети късно вечерта.

Още на следващата сутрин започва подготовка на отворено писмо до парламента и координиране на действия за подкрепа, с цел да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките, които според него биха позволили по-голяма сеч и използване на дърва за купуване на гласове. Времето за реакция е било само един ден, тъй като предстои гласуване в пленарна зала.

Той отбелязва, че в хижата по това време е бил и Асен Асенов, който също се включва активно. Денят преминава в комуникация и организация, писмото е изпратено в късния следобед, а вечерта той се прибира в София. На следващия ден промените в закона не получават мнозинство в пленарната зала.

Според автора това е пореден неуспешен опит на т.нар. „дървена мафия“, а за него самия остава удовлетворението от „още една спечелена битка“, която свързва именно с престоя си на Петрохан.

За снимката Сандов спомена, че е заснета точно след като изпратили подписаното от знакови лица отворено писмо.